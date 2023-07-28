Тайфун «Доксури» прошёл Тайвань и обрушился на восточный Китай

CentralAsia (CA) - Тайфун «Доксури», нанёсший урон Филиппинам и Тайваню, обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь, вынудив власти КНР эвакуировать почти полмиллиона человек, сообщает Еuronews.

Проливные дожди, ураганный ветер, отмена авиарейсов, перебои с электричеством и разрушенные автомагистрали.

Тайвань восстанавливается после тайфуна «Доксури», прошедшего через юг и восток острова.

По меньшей мере один человек погиб, семеро получили травмы.

Десятки тысяч домов остались без электроснабжения, сошло несколько оползней.

В пятницу тайфун обрушился на города провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. Государственное метеорологическое управление страны повысило степень экстренного реагирования на тайфуны до самого высокого - первого - уровня.

Почти полмиллиона человек эвакуированы, сообщает информационное агентство Associated Press. Сотни судов возвращены в порты. В нескольких городах провинции приостановлена работа на предприятиях, закрыты крупные магазины и торговые центры.