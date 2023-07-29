Монголия и Кыргызстан обязуются активизировать двустороннее сотрудничество

CentralAsia (MNG) - Политическое участие на высоком уровне идет рука об руку с взаимодействием между людьми.

С 9 по 11 июля в Монголию с официальным визитом прибыл президент Кыргызстана Садыр Жапаров. В ходе переговоров стороны обсудили углубление отношений и сотрудничества, укрепление взаимного политического доверия и договорно-правовой базы отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Главным итогом стало подписание Совместной декларации об установлении дружбы и сотрудничества, а также 10 других соглашений о сотрудничестве в сфере торговли, окружающей среды, безопасности и культуры. Визит завершился открытием посольства Кыргызстана в Монголии 11 июля.

Было несколько примеров успешного социально-экономического сотрудничества между двумя сторонами. Итоги визита Жапарова были аналогичны результатам многочисленных предыдущих визитов кыргызских и монгольских лидеров, которые, возможно, не достигли заявленных целей в экономической сфере. Однако его визит совпал с ростом торговли и органичным взаимодействием между людьми по принципу «снизу вверх», что дало этим усилиям больше шансов сблизить две страны.

ДОЛГАЯ ОБЩАЯ ИСТОРИЯ И ОБЩАЯ КУЛЬТУРА

Кыргызстан и Монголия имеют общую историю и культуру. Их взаимодействие насчитывает тысячи лет. Предки нынешних кыргызов изначально населяли долину реки Енисей в центральной Сибири еще в 201 г. до н.э., а затем Минусинскую котловину на юге Сибири в 12 веке н.э.

Жизнь в этих районах означала соседство и взаимодействие с монгольским народом. Современными проявлениями этого многовекового взаимодействия и общей истории и культуры являются широкое использование юрт и центральная роль лошади в кыргызской и монгольской культуре, распространенной среди кочевых народов.

Еще одним доказательством прошлой географической близости и взаимодействия между ними является озеро под названием Хяргас-Нуур (Кыргызское озеро), расположенное в западной Монголии. В стране проживает 2000–3000 этнических кыргызов, проживающих в западной провинции Баян-Өлгий. Один из них, Буланы Бейсен, является депутатом монгольского парламента.

Современная история сотрудничества двух стран восходит к Советскому Союзу, когда Киргизия входила в его состав, а Монголия была государством-сателлитом.

В 1986 году Генеральный секретарь ЦК Монгольской народно-революционной партии Жамбын Батмөнх прибыл с официальным визитом в Киргизскую Советскую Социалистическую Республику (ССР). Стороны подписали соглашение об установлении прямых дружеских связей. В том же году стороны подписали соглашение об основных направлениях сотрудничества на 1987–1990 годы, направленное на обмен опытом в области развития горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и животноводства.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Историю сотрудничества между Монголией и Кыргызстаном можно охарактеризовать как медленную и устойчивую. В 1991 году Кыргызстан стал независимым после распада Советского Союза и начал переход к демократии. В 1992 году Монгольская Народная Республика прекратила свое существование, и страна перешла от социалистического режима к демократическому под названием Монголия. В том же году две страны установили дипломатические отношения как суверенные государства.

В 1993 году первый президент Кыргызстана Аскар Акаев прибыл с официальным визитом в Монголию, и две страны подписали ряд документов, которые легли в правовую основу отношений между ними. Среди них были Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Монголией и Кыргызстаном, а также соглашения об экономическом, культурном, научном и экологическом сотрудничестве. Акаев снова посетил Монголию в 2002 году. Переговоры завершились аналогичными заявлениями о взаимной заинтересованности в экономическом, сельскохозяйственном и культурном сотрудничестве.

Несмотря на амбициозные планы, отношения развивались медленно и не принесли серьезных результатов. В 2012 году Кыргызстан посетил бывший президент Монголии Элбэгдорж Цахиа. Визит несколько оживил двустороннее сотрудничество, поскольку стороны подтвердили важность дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. За этим последовало открытие рейса Улан-Батор–Бишкек–Стамбул, который впервые установил прямое авиасообщение между двумя странами.

В 2014 году Монголия открыла Генеральное консульство в столице Кыргызстана Бишкеке. В 2015 году Элбэгдорж Цахиа во второй раз посетил Кыргызстан и заявил, что две страны заинтересованы в активном торгово-экономическом сотрудничестве. В 2017 году по совместительству послом Кыргызстана в Монголии был назначен посол Кыргызстана в Китае Азамат Усенов. В 2019 году бывший президент Монголии Баттулга Халтмаа посетил Кыргызстан и открыл посольство Монголии в Бишкеке.

РАСТУЩАЯ ТОРГОВЛЯ И НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Мизерный товарооборот между Монголией и Кыргызстаном намекает на то, что сотрудничество между ними носило политический оттенок. Встречи и договоренности на высшем уровне не дали ощутимых результатов в экономической сфере. Однако за последние несколько лет произошли положительные изменения.

Товарооборот между двумя странами в 2017 году составил всего 1,6 млн долларов США. С тех пор он вырос и достиг 2,756 млн долларов США в 2022 году. За первые четыре месяца 2023 года этот показатель составляет 3,456 млн долларов США, что в 5,8 раза больше, чем за тот же период 2022 года.

Продукты питания составляют большую часть торговли. Эти цифры все еще скудны по сравнению даже с десятым по величине торговым партнером каждой страны. Товарооборот между Кыргызстаном и его десятым по величине партнером, Индией, составляет почти 118 миллионов долларов США. Кыргызстан не входит в десятку ведущих партнеров Монголии по экспорту или импорту. Как могли бы сказать оптимисты, есть много возможностей для роста.

Вот видео на YouTube о растущей двусторонней торговле между Монголией и Кыргызстаном.

Ожидается, что визит Жапарова продолжит положительную тенденцию последних нескольких лет. Результатом его визита стала договоренность о том, что Монголия будет поставлять в Кыргызстан мясо, мясные продукты и кожу, а также импортировать из Кыргызстана фрукты и овощи. Аналогичные результаты были получены после визита министра иностранных дел Кыргызстана в Монголию ранее в мае. В связи с этим стороны договорились активизировать сотрудничество между ветеринарными и карантинными учреждениями. Обмен опытом в горнодобывающей промышленности и туризме — две другие возможности, которые имеют наибольший смысл, учитывая специфику и сильные стороны стран.

Возможно, более эффективным драйвером взаимодействия двух стран является набирающая обороты автомобильная торговля между Южной Кореей и Кыргызстаном, которая осуществляется с помощью Монголии. Global Voices поговорили с Толотаем, бизнесменом из Монголии, который помогает в этой торговле в качестве посредника. Он говорит, что впервые кыргызские бизнесмены приехали в Монголию за автомобилями в 2019 году. Они сделали это, поняв, что такой маршрут существует, и ввозить автомобили в Кыргызстан из Южной Кореи через Монголию дешевле и быстрее, чем из других частей мира через Грузию и Армению.

Пандемия COVID-19 приостановила эти планы до 2022 года, когда Монголия наконец открыла свои границы. По словам Толотая, который является одним из многих местных бизнесменов, занимающихся этой торговлей, именно тогда торговля автомобилями, наконец, пошла в гору. Ежемесячно в Кыргызстан уезжает от 100 до 200 автомобилей. Некоторые из них отправляются дальше в Россию, после регистрации и получения номеров в Кыргызстане. Россия и Кыргызстан являются членами Евразийского экономического союза, что позволяет зарегистрировать транспортное средство в одном члене и свободно управлять им во всех остальных. Торговля автомобилями стала возможной благодаря монгольским казахам, таким как Толотай. Их языковое и культурное сходство позволяет им свободно общаться с кыргызскими бизнесменами.

Итоги прошедших официальных визитов и переговоров показывают, что две страны сохраняют дружественные отношения друг к другу и готовы искать пути для сотрудничества. Взаимное учреждение посольств обещает ускорить двустороннее сотрудничество и вывести его на новый уровень. Политическое участие на высоком уровне дополняется торговлей и взаимодействием между людьми. Медленный и устойчивый подход Монголии и Кыргызстана к сотрудничеству может вскоре превратиться в стремительный и динамичный.

автор: Нурбек Бекмурзаев

перевод: Татар С.Майдар

источник: Middle Asian News

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