Путин заявил африканской миссии о готовности России к переговорам с Украиной

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - Власти Украины прошлой весной отказались от переговоров с Россией, несмотря на готовность Москвы обсуждать условия мирного договора, теперь миротворческий процесс целиком зависит от Киева, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств. Он подчеркнул, что Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает Кремль.

«После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей <...>. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне», — сказал президент.

Путин указал, что не станет раскрывать условия соглашения, к которым двигались стороны. При этом, продолжил он, в декларации о независимости Украины фиксируется нейтральный статус государства, что имеет принципиальное значение для России.

Москва внимательно изучила предложения по достижению мира на Украине, составленные африканскими странами, добавил Путин. Он заверил, что Россия ценит сбалансированный подход государств Африки к поиску решения конфликта и их отказ от поддержки «антироссийской кампании». Он пообещал отнестись к их идеям «очень серьезно и с большим вниманием».

«Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога», — подчеркнул президент.

В африканскую миссию по урегулирования конфликта на Украине входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР. Их мирный план предполагает деэскалацию с обеих сторон, в нем нет пункта о выводе российских войск с территорий, которые Украина считает своими. Миссия в середине июня проводила встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.