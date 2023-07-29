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США выделят Тайваню $345 млн военной помощи

CentralAsia (CA) -  Президент Джо Байден объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн. Посольство Китая в США призвало Вашингтон отказаться от передачи Тайваню оружия.

Деньги выделяются на оборонную продукцию и услуги Пентагона, обучение и подготовку в военной сфере, говорится в сообщении Белого дома. По данным Reuters, пакет может включать четыре разведывательных беспилотника MQ-9A, но пока только прорабатывается вопрос снятия с них современного оборудования, доступ к которым есть только у американских военных. Источники AFP рассказали, что в пакет войдут средства для разведки, наблюдения и боеприпасы к стрелковому оружию.

Посольство КНР в Вашингтоне раскритиковало решение. «США должны придерживаться принципа «одного Китая» и трех совместных коммюнике КНР—США и прекратить продавать оружие Тайваню, перестать создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе и перестать представлять угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе»,— сказал представитель дипмиссии Лю Пэнюй «РИА Новости».

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