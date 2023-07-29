В Минэнерго Казахстана рассказали, на сколько дней хватит стране имеющегося запаса бензина

ГСМ

CentralAsia (KZ) - В Казахстане совокупные запасы объёмов на нефтебазах, в пути, НПЗ и импорта «премиального» автобензина АИ-95 достигают 36,5 тысячи тонн (12-дневная потребность страны), «народного» автобензина АИ-92 – 257,1 тысячи тонн, которых хватит на 18 дней, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

По данным ведомства, сейчас Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ работают в режиме нормальной эксплуатации и вырабатывают автобензины АИ-92, АИ-95 и при наличии заявок – АИ-98.

«Предельная цена автобензина АИ-92 не должна превышать 205 тенге за литр в связи с государственным регулированием цены. Цена на АИ-95 не регулируется государством, следовательно, цены на «пистолете» АЗС могут меняться в зависимости от спроса и предложения на рынке», – напомнили в Минэнерго.

В ведомстве также пояснили, что на крупных сетях АЗС в Павлодарской области – QazaqOil, Helios, Sinooil, ГазПром, GasEnergy – топливо в свободной реализации, но местами могут быть ограничения, связанные с летним периодом отпусков и повышенным потреблением.

«На 28 июля в Павлодарской области с учётом запасов на нефтебазах и в пути есть 0,8 тысячи тонн Аи-95, или на 8 суток, Аи-92 – 4,1 тысячи тонн, или на 9 суток. Объёмы поставки автобензинов будут постепенно наращиваться с учётом запуска Павлодарского НПЗ после завершения планово-предупредительного ремонта», – пояснили в министерстве

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения