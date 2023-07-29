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Африканский союз дал военным Нигера 15 дней на восстановление конституционной власти  

CentralAsia (CA) -  Совет мира и безопасности Африканского союза дал военным Нигера 15 дней на то, чтобы они восстановили в стране конституционную власть, сообщает AFP.

Совет потребовал от военнослужащих «немедленного и безоговорочного возвращения в свои казармы». Соответствующее заявление было принято по итогам прошедшего накануне заседания, посвященного госперевороту в Нигере.

В ночь на 27 июля в эфире национального телевидения Нигера группа военных из президентской гвардии Нигера сообщила, что президент Нигера Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Командование армии Нигера поддержало военных, устроивших мятеж. Базум отказался уходить в отставку.

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