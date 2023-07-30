Москву атаковали беспилотниками, повреждены две башни «Москва-Сити» (видео)

CentralAsia (CA) - Украинские беспилотники атаковали Москву в ночь на 30 июля, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram. По его словам, «незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях» «Москва-Сити». Никто не пострадал.

Позднее ТАСС написал со ссылкой на экстренные службы, что в башне «Око-2» пострадал охранник.

По информации ТАСС, одно из поврежденных зданий — башня IQ-квартала на Пресненской набережной, 10с2. Источник госагентства рассказал, что «нарушено остекление», никто не пострадал, возгорания не было. Здание эвакуировано.

По открытым данным, в здании по адресу Пресненская набережная, 10с2, расположены несколько российских министерств, в том числе Минцифры, Минэкономики и Минпромторг.

Подмосковье, как пишут ТАСС и ряд Telegram-каналов, также было атаковано беспилотниками. Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Источники ТАСС также рассказали, что введен временный запрет на нахождение в Московской воздушной зоне.

Позже Минобороны России сообщило об атаке Москвы тремя дронами. Ведомство объяснило взрывы в районе «нежилых зданий» «Москва-Сити» тем, что два беспилотника потеряли управление после того, как были подавлены средствами РЭБ.

«Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве. Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram.