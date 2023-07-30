Мирзиёев уволил начальников УВД, пятерых прокуроров и замминистра внутренних дел

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе расширенного заседания коллегии МВД уволил сразу 15 начальников УВД, пятерых прокуроров и замминистра внутренних дел.

Причиной стала плохая работа по борьбе с преступностью, сообщает Podrobno.uz.

Уволены:

заместитель министра внутренних дел Узбекистана Нажмиддин Тураходжаев. Он не выполнил до конца ни одну из задач, возложенный на него по развитию цифровизации и IT в органх правопорядка

начальники УВД Сергелийского, Янгихаётского и Шайхантахурского районов Ташкента, Гиждуванского и Каганского районов Бухарской области, Тупраккалинского района Хорезмской области, Тахтакупырского районов Каракалпакстана, Тамдынского района Навоийской области, Яккабагского района Кашкадарьинской области, Алтынсайского района Сурхандарьинской области, Зафарабадского района Джизакской области, Баяутского и Гулистанского районов Сырдарьинской области, Мингбулакского района Наманганской области и Алтынкульского района Андижанской области.

прокуроры Юнусабадского района Ташкента, а также Андижанского района Андижанской области, Бандыханского района Сурхандарьинской области, Бувайдинского района Ферганской области и Нарпайского района Самаркандской области.

Мирзиёев объявил выговоры первому заместителю генерального прокурора Бахриддину Валиеву, первому заместителю министра внутренних дел Шавкату Рахмонову, а также заместителю главы МВД Бекмуроду Абдуллаеву, ответственному за организацию работы инспекторов профилактики в махаллях. Глава государства дал им трехмесячный испытательный срок для исправления ситуации.

Он подчеркнул, что все прокуроры регионов и первые заместители главы УВД будут освобождены от своих обязанностей в конце года, если не сделают правильных выводов из сложившейся ситуации.