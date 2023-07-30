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В Иране чиновника уволили из-за видео секса с другим мужчиной
Реза Цагати
Реза Цагати

CentralAsia (CA) -  Сотрудника министерства культуры Ирана Реза Цагати, отвечающего за исламские ценности, отстранили от должности после того, как в сети появилось видео, на котором он занимается однополым сексом. Об этом сообщает Iran International.

На видео, распространенном в соцсетях, Реза Цагати занимается сексом с неизвестным молодым человеком. Цагати отстранен от должности до окончания расследования инцидента.

Департамент исламской культуры Гиляна 22 июля сделал заявление, в котором сказано о «подозрениях относительно проступка», предположительно, совершенного Цагати. Власти сообщают, что дело «передано на тщательное рассмотрение правоохранительных органов» и призывают не использовать видео «для ослабления славного культурного фронта исламской революции».

Реза Цагати — глава Департамента исламской культуры в провинции Гилян (она расположена на берегу Каспийского моря и граничит с Азербайджаном).

В Иране гомосексуальные отношения запрещены законом, максимальное наказание за такое нарушение — это смертная казнь. При этом в Иране официально разрешены операции по смене пола. В 1983 году тогдашний лидер страны аятолла Хомейни выдал фетву, в которой утверждается, что смена пола не противоречит исламу.

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