Путин прокомментировал передачу командиров «Азова» из Турции в Украину

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин прокомментировал передачу командиров «Азова» Украине. По его словам, договоренности с Турцией о нахождении этих лиц были, сообщает «КоммерсантЪ».

Глава государства отказался от других уточнений по данной теме. «Договоренности были, других комментариев не будет», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита Россия—Африка.

Таким образом Путин ответил на вопрос о том, существовали ли какие-либо договоренности по этому вопросу и каким образом возвращение бойцов «Азова» на Украину повлияет на его отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент также ответил на вопрос, стоило ли обменивать азовцев на россиян. Он отметил, что их меняли на российских летчиков. «Когда это в наших интересах, все можно делать, если это нам выгодно»,— сказал он.

Российский президент сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Эрдоганом. «Мы хотели переговорить по телефону — президент Эрдоган предлагал разговор в не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня — ему неудобно, предложил завтра — ему тоже неудобно. Но договорились на разговор, по-моему, на среду»,— сказал Путин.

Глава государства пока не знает, поедет ли в Турцию. Эрдоган ранее говорил, что ждет визита Путина в августе. «Я не знаю, мы договаривались о том, что мы увидимся: или он к нам приедет, или я к нему съезжу. Посмотрим»,— ответил президент. По его словам, Эрдоган приглашал его еще до выборов, но стороны решили этого не делать, чтобы «никто не спекулировал на эту тему», так как это можно было рассматривать «как попытку оказать влияние на внутриполитические процессы». «Ни ему, ни мне это не нужно»,— добавил он.

Кремль, комментируя передачу Киеву командиров «Азова» ранее обвинил турецкую и украинскую стороны в нарушении договора. По договоренности с Россией в рамках обмена пленными они должны были оставаться в Турции до завершения конфликта. Источники The Wall Street Journal сообщали, что Владимир Путин игнорирует просьбы турецкого коллеги о переговорах по возобновлению действия зерновой сделки.