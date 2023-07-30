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В Турции микроавтобус с туристами из Казахстана попал в ДТП, 2 человека погибли
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В городе Аланья (Турция) экскурсионный микроавтобус, перевозивший казахских туристов, попал в ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В результате ДТП два человека погибли, 12 — пострадали.

Уточняется, что автобус в момент столкновения остановился на остановке, а в него сзади въехал потерявший управление грузовик. Погибшие — водитель автобуса (турок) и гид (украинец). Из 12 пострадавших шесть человек получили тяжелые травмы и госпитализированы в больницы Аланьи и Манавгата.

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