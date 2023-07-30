Впервые футболистка сыграла на чемпионате мира в хиджабе

CentralAsia (CA) - Марокканка Нухайла Бензина стала первой женщиной в истории, которая вышла на поле в матче чемпионата мира среди взрослых в хиджабе.

Она отыграла весь матч второго тура группы H против Южной Кореи, который прошел в австралийской Аделаиде.

Сборная Марокко победила со счетом 1:0 благодаря голу Ибтиссам Джраиди на 6-й минуте.

ФИФА решила снять запрет на хиджабы еще в 2012 году, соответствующие изменения в правила были внесены в 2014-м. Сборная Марокко стала первой командой из арабских и североафриканских стран, которая смогла выйти на чемпионат мира.