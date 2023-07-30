США предупредили о возможном прекращении помощи Нигеру в связи с военным переворотом

Энтони Блинкен

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после насильственного смещения группой военных демократически избранного правительства Нигера американская помощь этой стране находится под угрозой срыва.

«Наше партнерство с Нигером в области экономики и безопасности, которое является значительным, измеряется сотнями миллионов долларов, зависит от продолжения демократического правления и конституционного порядка, которые были нарушены действиями в последние несколько дней», - сказал Блинкен на пресс-конференции в Брисбене.

Он вместе с министром обороны США Ллойдом Остином принимает участие во встрече с австрийскими коллегами в формате «2+2».

Госсекретарь не назвал очевидный захват власти в стране государственным переворотом.

Он отметил: «Независимо от того, как мы это называем, факт остается фактом: очень значительная помощь, которую мы оказываем, и которая существенно меняет жизнь народа Нигера, явно находится под угрозой». По его словам, Вашингтон «донес это настолько ясно, насколько возможно, до тех, кто несет ответственность за подрыв конституционного порядка и демократии в Нигере».

Ранее сообщалось, что оказывать финансовую поддержку Нигеру временно прекратил Евросоюз.

26 июля стало известно, что часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступили против президента страны Мохамеда Базума. СМИ сообщали, что он был схвачен президентской гвардией. Впоследствии государственные СМИ Нигера назвали новым главой государства армейского генерала Абдурахамана Тчиани.