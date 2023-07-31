Премьер-министр Монголии посетит США

// коллаж Middle Asian News

CentralAsia (MNG) - По приглашению вице-президента США Камалы Харрис премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай 2-6 августа 2023 г. посетит с официальным визитом Соединенные Штаты Америки.

В ходе официального визита премьер-министр проведет официальные переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, а также встретится с другими высокопоставленными лицами. В рамках официального визита премьер-министр посетит НАСА, Агентство США по международному развитию и Корпорацию финансирования международного развития США.

Темой переговоров станут вопросы углубления отношений стратегического партнерства с США, играющими важную роль в политике «третьего соседа» Монголии, расширения политического, экономического, гуманитарного и регионального сотрудничества. Кроме того, ожидается создание ряда двусторонних документов о сотрудничестве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения