Премьер-министр Монголии посетит США

CentralAsia (MNG) - По приглашению вице-президента США Камалы Харрис премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай 2-6 августа 2023 г. посетит с официальным визитом Соединенные Штаты Америки.
В ходе официального визита премьер-министр проведет официальные переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, а также встретится с другими высокопоставленными лицами. В рамках официального визита премьер-министр посетит НАСА, Агентство США по международному развитию и Корпорацию финансирования международного развития США.
Темой переговоров станут вопросы углубления отношений стратегического партнерства с США, играющими важную роль в политике «третьего соседа» Монголии, расширения политического, экономического, гуманитарного и регионального сотрудничества. Кроме того, ожидается создание ряда двусторонних документов о сотрудничестве.