В Улан-Баторе открылась выставка вьетнамских художников «Южный ветер»

CentralAsia (MNG) - Вчера /30.07.2023/ в галерее «Монгол арт» открылась художественная выставка вьетнамских художников «Южный ветер». В целях расширения культурных связей и сотрудничества между Вьетнамом и Монголией она организуется в сотрудничестве с Посольством Социалистической Республики Вьетнам в Монголии и «Asia Art Link».

На этой выставке представлено около 50 произведений живописи и графики 16 художников из Ханоя, Хайфона и Хошимина, активно занимающихся изобразительным искусством и образованием.

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