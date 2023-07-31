Сегодня завершаются совместные монголо-индийские военные учения

CentralAsia (MNG) - Во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Монголию в 2015 году он заявил, что оборона является важным элементом двусторонних отношений с Монголией, что привело к повышению статуса отношений между Индией и Монголией до уровня стратегического партнерства. Индия и Монголия работают над тем, чтобы использовать преимущества и возможности, предоставляемые отношениями.

Совместные военные учения «Кочевой слон-23» являются важным примером и заметной вехой в двусторонних отношениях между Индией и Монголией, направленной на углубление сотрудничества в области обороны в ближайшие годы.

Военные учения, сотрудничество и согласование стратегических интересов являются частью политики страны, направленной на дальнейшее продвижение и укрепление двусторонних связей с другими странами. 17 июля Монголия и Индия начали 15-е мероприятие «Кочевой слон», начавшееся в 2004 году, в Улан-Баторе, Монголия, которое продлится до 31 июля 2023 года.

Ежегодное учебное мероприятие, последнее из которых проводилось в Индии в октябре 2019 года, направлено на построение позитивных военных отношений, обмен передовым военным опытом, развитие оперативной совместимости и установление дружеских отношений и дружбы между обеими армиями.

Кочевые учения стали частью обоих правительств, чтобы улучшить отношения и сотрудничество между ними. Учения сосредоточены на контртеррористических операциях в горном районе в рамках мандата Организации Объединенных Наций (ООН), повышая навыки и возможности обеих армий.

фото: Aninews

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