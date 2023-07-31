В Афганистане школьные здания используются талибами в качестве военных аванпостов, - жители Панджшера

CentralAsia (CA) - Жители афганской провинции Панджшер заявили, что здания многих школ использовались талибами в качестве военных аванпостов, сообщает Тhe Рrint.

Жители Панджшера призвали талибов перебросить силы безопасности на военные базы. «Это реальность, и нельзя не учитывать, что они расселены в школах. Мы являемся свидетелями того, что военные обосновались в школах, и это сказывается на моральном состоянии учеников и людей», — сказал житель Панджшера Самиулла Садекки.

«Военные находятся в школе в Базараке, поэтому школьному обучению уделяется меньше внимания», — сказал Абид, другой житель Панджшера. Жители Панджшера также выразили обеспокоенность тем, что присутствие военных в жилых районах вызвало панику среди населения. «Военные находятся в школах и селах. Мы призываем Исламский Эмират вывести войска из этого района», — сказал житель Панджшера Миан Ахмад Эльхам. «Если за этим вопросом будут следить высшие руководители, которые препятствуют таким действиям, будет здорово», — сказал Ризванулла, житель Панджшира.

Представитель талибов Забиулла Муджахид сказал, что этот вопрос будет передан военным чиновникам, чтобы найти ему решение. «Мы поделились этим вопросом с официальными лицами в Панджшере, чтобы найти альтернативный путь для военных, которые там обосновались, чтобы предотвратить проблемы с безопасностью, чтобы школы были эвакуированы. Мы также поделились этим вопросом с министерством образования», — сказал Муджахид.