Запрет на образование и работу для женщин держит Афганистан в изоляции, - ООН

CentralAsia (CA) - Заместитель специального представителя ООН по Афганистану Маркус Потцель заявил, что Афганистан может быть интегрирован в международное сообщество, если будет решен вопрос женского образования и их работы для международных НПО, национальных НПО и организаций ООН, сообщает Jionews.

Выступая перед ООН, Потцель сказал в своем выступлении, что женщины имеют право на участие в жизни общества, и призвала «Талибан» выполнять свои международные обязательства, включая обеспечение прав на образование и работу для своего населения. Заместитель спецпредставителя ООН по Афганистану попросил талибов как можно скорее отменить ограничения в отношении женщин. «В противном случае на отношениях Афганистана с международным сообществом всегда будет тень», — сказал он.

Потцель отметил: «Я думаю, что де-факто власти в Афганистане должны разрешить девочкам ходить в школу после шестого класса. Они должны позволить девочкам поступать в университет. Они должны позволить женщинам работать в международных, национальных организациях и организациях ООН, участвовать в общественной жизни. Если это произойдет, я могу представить, что Афганистан снова будет интегрирован в международное сообщество, и международные доноры также переосмыслят и, возможно, усилят взаимодействие с Афганистаном».

Потцель также заявил, что МООНСА пытается наладить сотрудничество и помочь афганскому правительству выйти из изоляции. «Мы считаем, что изоляция — это не вариант, по крайней мере, не лучший вариант для будущего Афганистана», — сказал он. По мнению политологов, Афганистан может преодолеть свою политическую изоляцию, присоединившись к законным требованиям международного сообщества.

«Проблемы Афганистана носят внутренний, политический характер и связаны с Исламским Эмиратом. Исламский Эмират должен начать диалог с афганцами, и тогда иностранцы смогут взаимодействовать с ними», — сказал эксперт по международным отношениям Вахид Факири. Ранее талибы заявляли, что проблема женщин в Афганистане является внутренним вопросом страны и другие институты и страны не должны вмешиваться.