В Афганистане стартовала кампания по открытию школ и университетов для девочек

CentralAsia (CA) - По словам организаторов кампании, несмотря на их просьбы открыть национальные школы и университеты в последние два года, никаких действий предпринято не было. Профессора университетов, активисты за права женщин и религиозные деятели в Афганистане начали кампанию «Образование афганских девочек» с целью вновь открыть школы и университеты для девочек в стране, сообщает Devdiscourse.

Организаторы заявили, что будут продолжать кампанию до тех пор, пока девочкам не разрешат посещать школы и университеты. Священнослужитель Фазл Хади Вазин сказал: «Кампания за образование девочек в Афганистане была начата как национальная инициатива, и эта кампания будет продолжаться до тех пор, пока двери школ и университетов не откроются для девочек».

«Цель этой кампании — обеспечить права учащихся старше шестого класса и студенток в государственных и частных университетах», — сказал преподаватель университета Абеда Маджиди.

Некоторые девочки, тем временем, сказали, что столкнулись с неопределенным будущим после закрытия в стране школ для девочек старше шестого класса. «Если мы не будем учиться, ясно, что в будущем в нашей стране не будет ни хороших врачей, ни хороших учителей», — сказал студент Сетара.

«Мы просим талибов открыть для нас двери школ. Мы хотим учиться и служить нашей стране», — сказал TOLO News еще один студент Газаль.

Школы страны для девочек старше шестого класса закрыты более 650 дней. Несмотря на то, что закрытие школ для девочек вызвало возмущение как внутри страны, так и за ее пределами, от режима талибов до сих пор не поступило ни слова об открытии учебных заведений для девочек.