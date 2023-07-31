Сегодня стартовала летняя школа молодых монголоведов

CentralAsia (MNG) - 31 июля стартовала ежегодная летняя школа молодых монголоведов, которая организуется под эгидой Министерства образования и науки и Национальным советом монголоведения.

Летняя школа молодых монголоведов проводится с 1989 года. Главной целью мероприятия является знакомство будущих монголоведов с жизнью монгольских кочевников и активизация их обучения в языковой среде. В этот раз в Монголию приехали 30 молодых ученых из 13 вузов и исследовательских центров, расположенных в 11 странах: США, Германии, Китае, Чехии, Китае, Турции, Японии, Лаосе, Мозамбике, Тайване и России.

Эта летняя школа организована в двух разных средах: в монгольском сельском хозяйстве и в учебно-исследовательском центре монголоведения. Помимо изучения монгольской письменности и монгольского разговорного языка молодые исследователи прослушают лекции монголоведов из основных учебных и исследовательских центров монголоведения, таких как Академия наук и Монгольский государственный университет в Улан-Баторе.

В будущем иностранные студенты, желающие обучаться по отдельным направлениям монголоведения, планируют обучаться в монгольских вузах на стипендии, а для магистрантов и докторантов предусмотрены краткосрочные стипендии для повышения квалификации, сообщает Министерства образования и науки.

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