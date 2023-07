Теракт в Пакистане: 44 человека погибли, более 200 ранены

CentralAsia (CA) - На съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва произошел взрыв. По меньшей мере 44 человека погибли, пострадали более 200. Об этом сообщает Associated Press.

Geo TV cо ссылкой на полицию пишет, что причиной взрыва стал теракт.

Взрыв произошел около 16:00 по местному времени в здании, где проводился съезд партии. Как сообщил генеральный инспектор полиции Хайбер-Пахтунхвы Ахтар Хаят Хан, взрыв осуществил террорист-смертник. Среди раненых — журналист Geo TV. Dawn передает, что один из «местных журналистов» погиб в результате взрыва.

По данным Dawn, на мероприятии находились не менее 500 человек. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил начать расследование. Лидер «Джамиат Улема-и-Ислама» Хафиз Хамдулла, пропустивший съезд по личным причинам, осудил теракт.

Взрыв произошёл в те дни, когда страна готовится к проведению всеобщих выборов в правительство, назначенных на конец 2023 года.

