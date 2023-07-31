Оюун-Эрдэнэ отбыл с официальным визитом в США

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай сегодня отбыл в Вашингтон с официальным визитом, который проходит по приглашению вице-президента США Камалы Харрис.

Премьер-министра Оюун-Эрдэнэ в международном аэропорту провожали управляющий делами правительства Амарбаясгалан Дашзэвгэ, министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и заместитель главы посольства США в Монголии Томас Крехан.

В ходе официального визита премьер-министр проведет официальные переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, а также встретится с другими высокопоставленными лицами. В рамках официального визита премьер-министр посетит НАСА, Агентство США по международному развитию и Корпорацию финансирования международного развития США.

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