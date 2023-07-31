ГУЧС изучил опыт Японии в предотвращении землетрясений

CentralAsia (MNG) - Главное управление по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) реализует проект Фазы II «Укрепление потенциала Монголии по защите от землетрясений» в сотрудничестве с JICA, Международной организацией сотрудничества Японии.

В рамках проекта представители во главе с полковником Дамдинсурэном Жаргалом, начальником отдела управления операциями ГУЧС, приняли участие в обучении и приобрели опыт с 17 по 27 числа этого месяца в Японии.

Министерство строительства и городского развития, Министерство финансов, NEMA, Управление образования столицы, а также 8 смежных сотрудников и должностных лиц Союза инженеров-строителей Монголии ознакомились с деятельностью районного центра Итабаси-ку предотвращения стихийных бедствий.

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