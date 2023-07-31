«HUNGARY MASTERS-2023». Монголии в этом соревновании представят 14 борцов

CentralAsia (MNG) - 14 дзюдоистов из Монголии примут участие в венгерском турнире Masters 2023.

4-6 августа в рамках Всемирного турне по дзюдо Международной федерации дзюдо в Будапеште (Венгрия) состоится турнир «Hungary Masters-2023»

Зарегистрировано 429 дзюдоистов из 59 стран, в том числе 14 из Монголии.

Сборная Монголии в составе 5 дзюдоистов приняла участие в соревнованиях «Jerusalem Masters 2022», которые прошли в Израиле в декабре 2022 года, и 3 дзюдоиста заняли 5-е место.

Общий призовой фонд турнира составляет 196 000 долларов США, в том числе 6 000 долларов США за золотую медаль, 4 000 долларов США за серебряную медаль и 2 000 долларов США за бронзовую медаль.

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