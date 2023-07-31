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Тысячи демонстрантов в Нигере атаковали посольство Франции (видео)

CentralAsia (CA) -  Тысячи митингующих атаковали посольство Франции, сообщает Euronews.

По некоторым данным, сторонники военного переворота потребовали закрыть иностранные базы на территории Нигера. Вскоре толпа атаковала французское диппредставительство в столице страны – Ниамее.

Демонстранты, поддерживающие хунту и выступающие против бывшего колонизатора Франции, подожгли дверь дипмиссии этой страны и пытались попасть внутрь, сообщает Associated Press.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что его страна не потерпит нападения на её интересы и граждан, кроме того, последующий ответ будет «немедленным и непреклонным».

Сейчас в Нигере находятся от 500 до 600 граждан Франции.

26 июля военнослужащие Нигера объявили о свержении президента Мохамеда Базума. Он был избран демократическим путем два года назад в ходе первой мирной передачи власти в Нигере после обретения независимости от Франции в 1960 году. 28 июля новым лидером Нигера был назначен генерал Абдурахман Чиани.

Франция, бывшая колониальная держава в Нигере, объявила в субботу, что сокращает всю помощь на развитие страны и призвала вернуть Базума на должность после его отстранения в среду.

Нигер был партнером Франции и США в сфере безопасности. Эти государства использовали его как базу для борьбы с исламистским повстанческим движением в регионе Сахеля в Западной и Центральной Африке.

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