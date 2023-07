Тысячи демонстрантов в Нигере атаковали посольство Франции (видео)

CentralAsia (CA) - Тысячи митингующих атаковали посольство Франции, сообщает Euronews.

По некоторым данным, сторонники военного переворота потребовали закрыть иностранные базы на территории Нигера. Вскоре толпа атаковала французское диппредставительство в столице страны – Ниамее.

Демонстранты, поддерживающие хунту и выступающие против бывшего колонизатора Франции, подожгли дверь дипмиссии этой страны и пытались попасть внутрь, сообщает Associated Press.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что его страна не потерпит нападения на её интересы и граждан, кроме того, последующий ответ будет «немедленным и непреклонным».

Сейчас в Нигере находятся от 500 до 600 граждан Франции.

DEMONSTRATION IN NIGER



Supporters of Military take over in the Niger republic in their thousands gather outside the French embassy in Niamey the Capital of Niger.



The demonstrators condemned the action taken by France against the Military Junta.



Media reports that the peaceful… pic.twitter.com/9E6kuIfuXa