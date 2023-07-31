Глава Чада показал первое фото президента Нигера с момента переворота

Президент Чада генерал Махамат Идрисс Деби (слева) в Ниамее 30 июля с президентом Нигера Мохамедом Базумом

CentralAsia (CA) - Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби Итно опубликовал в Facebook первое фото президента Нигера Мохамеда Базума после его смещения военными.

Идрис Деби Итно написал, что после визита в Нигерию по просьбе президента страны прибыл в Нигер, который «переживает серьезный политический кризис». В столице республики городе Ниамей он провел переговоры с президентом Базумом, бывшим главой страны Махамаду Иссуфу, а также с руководителями Национального совета по защите Отечества (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP), в частности с командующим президентской гвардией Абдурахманом Чиани. Президент Чада заявил, что стремился «исследовать все возможности, чтобы найти мирное решение кризиса».

Президент Чада Махамат Идрисс Деби (слева) на встрече с лидером нигерского переворота генералом Абдурахаманом Чиани в Ниамее 30 июля

Президентская гвардия Нигера 26 июля заблокировала главу государства в его резиденции. Офис президента распространил сообщение, что гвардейцы собирались устроить государственный переворот, но ни армия, ни Национальная гвардия их не поддержали. Однако на следующий день командование вооруженных сил встало на сторону мятежников.

Группа военных, которые назвались Национальным советом по защите Отечества, в эфире национального телевидения объявила о свержении Базума, закрытии границ и общенациональном комендантском часе (с 22:00 до 5:00 по местному времени). По словам пресс-секретаря армии Нигера полковника Амаду Абдрамана, военные «решили положить конец режиму» из-за продолжающегося ухудшения ситуации в экономике и социальной сфере.

Командующий президентской гвардией Нигера генерал Чиани объяснил действия мятежников желанием бороться с «растратой государственных средств, с безнаказанностью, коррупцией во всех ее формах и кумовством», перед лицом которых «свергнутое правительство показало свои пределы». Он подтвердил готовность группировки «уважать все международные обязательства, взятые на себя Нигером».

Базум был избран президентом Нигера в 2021 году. «Би-би-си» называет его близким союзником Франции и других стран Запада. Базум, несмотря на задержание в резиденции и заявления о его свержении, официально не объявлял об отставке.