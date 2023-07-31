Пригожин объявил о приостановке вербовки бойцов в ЧВК «Вагнер»

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CentralAsia (CA) - ЧВК «Вагнер» приостановила вербовку бойцов на неопределенный срок и пока не планирует открывать новые центры по набору. Об этом сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин, его голосовое сообщение опубликовано в близком к ЧВК телеграм-канале Grey Zone.

«В настоящий момент время открытия центров по набору [в ЧВК «Вагнер»] пока не определено. Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю — «Группа Вагнера» продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Беларуси <...> Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор», — заявил Пригожин.

По его словам, сегодня ЧВК определяется со следующими задачами, «контур которых все более и более отчетливо прорисовывается». «Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России», — добавил бизнесмен.

Он также отметил, что большая часть бойцов ЧВК по-прежнему находится в отпуске, поскольку перед этим у них был длительный период «очень напряженной работы».

Часть бойцов ЧВК переместилась в Беларусь после попытки мятежа в России. ЧВК разместилась в лагере в деревне Цель, в 20 км от города Осиповичи.

В ночь на 24 июня Пригожин обвинил военное руководство России в ударе по позициям ЧВК и гибели нескольких бойцов и объявил о «марше справедливости». Минобороны РФ эти данные опровергло и назвало провокацией. Утром 24 июня бойцы ЧВК заявили о взятии штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулись на Москву. Во время шествия колонны ЧВК из-за действий бойцов «Вагнера» погибли несколько российских военных. Посредником на переговорах выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он предложил бойцам ЧВК переместиться в один из бывших военных городков на территории Беларуси.

14 июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК «Вагнера» прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании «ВоенТВ», в котором говорилось об «учебных местах» в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают бойцы ЧВК. Член «совета командиров» ЧВК с позывным Маркс заявил, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.