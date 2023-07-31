Нигер на фоне переворота прекращает экспорт урана и золота во Францию

CentralAsia (CA) - Нигер в срочном порядке прекратил экспорт урана и золота во Францию. Об этом 31 июля сообщает See.news.

Соответствующее заявление сделало руководство Военного совета, совершившего переворот в стране.

Нигер является четвертым производителем урана в мире и основным источником урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.

В 2021 году он обеспечил почти 25% всего импорта урана в Европейский союз, помогая производить электроэнергию для миллионов домохозяйств.

Французская компания ядерных технологий Orano занимается добычей урана в Нигере с 1970 года. Около 35% урана, использованного во французских реакторах в 2020 году, поступило из Нигера.

Президентская гвардия Нигера 26 июля заблокировала главу государства в его резиденции. Офис президента распространил сообщение, что гвардейцы собирались устроить государственный переворот, но ни армия, ни Национальная гвардия их не поддержали. Однако на следующий день командование вооруженных сил встало на сторону мятежников.

Группа военных, которые назвались Национальным советом по защите Отечества, в эфире национального телевидения объявила о свержении Базума, закрытии границ и общенациональном комендантском часе (с 22:00 до 5:00 по местному времени). По словам пресс-секретаря армии Нигера полковника Амаду Абдрамана, военные «решили положить конец режиму» из-за продолжающегося ухудшения ситуации в экономике и социальной сфере.

Командующий президентской гвардией Нигера генерал Чиани объяснил действия мятежников желанием бороться с «растратой государственных средств, с безнаказанностью, коррупцией во всех ее формах и кумовством», перед лицом которых «свергнутое правительство показало свои пределы». Он подтвердил готовность группировки «уважать все международные обязательства, взятые на себя Нигером».

Базум был избран президентом Нигера в 2021 году. «Би-би-си» называет его близким союзником Франции и других стран Запада. Базум, несмотря на задержание в резиденции и заявления о его свержении, официально не объявлял об отставке.

Франция, бывшая колониальная держава в Нигере, объявила в субботу, что сокращает всю помощь на развитие страны и призвала вернуть Базума на должность после его отстранения в среду.

30 июля тысячи митингующих атаковали посольство Франции в Нигере. Демонстранты, поддерживающие хунту и выступающие против бывшего колонизатора Франции, подожгли дверь дипмиссии этой страны и пытались попасть внутрь.