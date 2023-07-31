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Начало августа в Казахстане будет дождливым, - синоптики

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 1-3 августа сохранится дождливая погода, только на западе будет без осадков, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие дни погода на большей части Казахстана по-прежнему будет связана с прохождением атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, возможен град. Западные регионы страны будут находится в поле повышенного давления, здесь ожидается погода без осадков», - сообщают синоптики.

Значительных изменений в температурном фоне не прогнозируется.

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