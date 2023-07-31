Умеренно жаркая погода сохранится в течение недели в Узбекистане

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CentralAsia (UZ) - В течение рабочей недели по территории Узбекистана сохранится умеренно жаркая погода, сообщил «Узгидромет».

В дневные часы воздух будет прогреваться до +35…+40°C, по югу и пустынной зоне местами — до +42.

Ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков, лишь по горным районам Ташкентской области и областей Ферганской долины 1 августа возможен кратковременный дождь, гроза.

31 июля и 1 августа по северу и пустынной зоне, 3−4 августа — местами по стране возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным позеёмком.

В следующие выходные ожидается небольшое понижение температурного фона, дневная температура будет в пределах +33…+38 градусов.

В Ташкенте будет малооблачно, без осадков. Ветер 3−6 м/с, временами с усилением до 8−10 м/с. Температура в течение рабочей недели будет в пределах +38…+40 градусов.