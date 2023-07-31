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Тайфун «Доксури» обрушился на Китай, пострадали более 1,4 млн человек (видео)

CentralAsia (CA) -  Свыше 1,4 млн человек пострадали из-за бушующего на востоке Китая тайфуна «Доксури», сообщает Reuters.

Стихийное бедствие затронуло более 1,4 млн человек в провинции Фуцзянь, кроме того свыше 363 тысяч человек эвакуировали. Экономический ущерб от повреждений составил около 3 млрд юаней (430 млн долларов).

Власти опасаются, что «Доксури» может обрушится на северную часть страны. В связи в регионе объявили повышенный уровень опасности наводнений. Так, в Пекине зафиксировано самое сильное количество осадков за год. Власти предупредили о повышении уровня рек, наводнениях, оползнях и селях в столице и близлежащих регионах.

По данным государственной телекомпании CCTV, более 31 тысячи человек покинули свои дома в районах повышенного риска в Пекине. Еще 20 тысяч человек были переселены из столицы соседней провинции Хэбэй, Шицзячжуана.

Шторм ощущается в Китае с пятницы, сначала обрушившись на южную провинцию Фуцзянь с проливными дождями. Метеорологическое агентство Китая предупредило, что воздействие «Доксури» не закончилось, несмотря на снижение интенсивности.

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