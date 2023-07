Тайфун «Доксури» обрушился на Китай, пострадали более 1,4 млн человек (видео)

CentralAsia (CA) - Свыше 1,4 млн человек пострадали из-за бушующего на востоке Китая тайфуна «Доксури», сообщает Reuters.

Стихийное бедствие затронуло более 1,4 млн человек в провинции Фуцзянь, кроме того свыше 363 тысяч человек эвакуировали. Экономический ущерб от повреждений составил около 3 млрд юаней (430 млн долларов).

Heavy rain from Typhoon Doksuri has triggered landslides and flooding in China’s Fujian Province.



Rescuers are now looking for residents trapped in submerged houses, while authorities assess the colossal clean-up operation ⤵️



🔗: https://t.co/Rih9egc9ZL pic.twitter.com/jly7t7IQgv — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 30, 2023

Власти опасаются, что «Доксури» может обрушится на северную часть страны. В связи в регионе объявили повышенный уровень опасности наводнений. Так, в Пекине зафиксировано самое сильное количество осадков за год. Власти предупредили о повышении уровня рек, наводнениях, оползнях и селях в столице и близлежащих регионах.

Life threatening flooding unfolds in Beijing, China as the remnants of Typhoon Doksuri moves through the region. Over 19.5 inches (500 mm) of rain fell in just 24 hours!

По данным государственной телекомпании CCTV, более 31 тысячи человек покинули свои дома в районах повышенного риска в Пекине. Еще 20 тысяч человек были переселены из столицы соседней провинции Хэбэй, Шицзячжуана.

Шторм ощущается в Китае с пятницы, сначала обрушившись на южную провинцию Фуцзянь с проливными дождями. Метеорологическое агентство Китая предупредило, что воздействие «Доксури» не закончилось, несмотря на снижение интенсивности.