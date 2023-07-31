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Теракт в Пакистане: Число погибших выросло до 54
Предыстория: Теракт в Пакистане: 44 человека погибли, более 200 ранены

CentralAsia (CA) -  В результате произошедшего накануне взрыва на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» погибли 54 человека, сообщает Geo. По данным канала, 83 пострадавших госпитализированы в несколько больниц.

По данным полиции, к атаке причастная террористическая группировка, название которой не уточняется. Правоохранительные органы считают, что целью нападения был кто-то конкретный, другие подробности неизвестны.

Съезд партии «Джамиат Улема-и-Ислам» состоялся вчера, 30 июля, в провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва. На мероприятии находились не менее 500 человек. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил начать расследование. Лидер «Джамиат Улема-и-Ислама» Хафиз Хамдулла, пропустивший съезд по личным причинам, осудил теракт.

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