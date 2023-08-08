Какова была роль американских баз в Центральной Азии? - директор Института Гарримана Колумбийского университета Александр Кули

- Азия и мир, анализ и комментарии
- 14:05, 08 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Военные базы США в Центральной Азии, в частности в Узбекистане и Кыргызстане, образовались в 2001 году.
По словам американских властей, базы были открыты в целях логистики и заправки техники для войны в Афганистане.
Однако местные власти в Бишкеке и Ташкенте, по словам директора Института Гарримана Колумбийского университета Александра Кули, видели базы иначе — в интересах денег.
Александр Кули рассказал, какова была история американских баз в Узбекистане и Кыргызстане, а также о том, какое влияние они оказали на геополитическую ситуацию в Центральной Азии.
Чем занимаются военные базы США?
- помощь проектам США во всем мире
- командование, управление и связь
- услуги ремонта, хранения и обучения
- демонстрация приверженности безопасности и союзничеству.
Но также:
- Базы как места и символы могущества США
- Базы как источники геополитического влияния
- По отношению к России: от партнерства к региональной конкуренции, влияние 2001-2013 годов
- Для хозяев: источники политической поддержки, легитимность и рента (выплаты).
База в Узбекистане — К2
База была создана в октябре 2001 года с целью материально-технического обеспечения и поддержки с воздуха военной операции в Афганистане.
Сотрудничество между США и Узбекистаном и особенно между службами безопасности начало расти. В 2002 году Узбекистан получил большую помощь в области безопасности. А также получил ряд других видов иностранной помощи.
Это привело к узбекско-американскому соглашению в марте 2002 года: президент Каримов согласился предоставить базу, гарантировать свободу прессы и права человека.
«Появляются новости в 2004 году о том, что ЦРУ выполняет рейсы в Узбекистан. ЦРУ проводило вывозные рейсы с помощью узбекской службы безопасности. Другими словами, вывоз подозреваемых из-за рубежа и привоз их для допроса в Узбекистан. Эта история привлекла большое внимание», - говорит Александр Кули.
Антиправительственная демонстрация 2005 года, Андижан
Тысячи людей собрались в знак протеста против заключения в тюрьму группы исламских бизнесменов.
«МВД Узбекистана получил приказ разогнать демонстрацию. Они сделали это жестоко. В результате погибло 180 человек, сообщало правительство Узбекистана. Они сказали, что все они экстремисты и террористы. Международная правозащитная группа заявила, что погибло от 700 до 800 человек», - рассказывает Кули.
После Андижана у США начались проблемы. «События в Андижане разделили аппарат национальной безопасности США. Дональд Рамсфелд, бывший министром обороны, был абсолютно непреклонен в том, что любая критика в адрес Узбекистана приведет к потере базы и прав базирования. После андижанских событий группа сенаторов посетила Ташкент. Их возглавил сенатор Маккейн. Они хотели, чтобы узбекские официальные лица рассказали о том, что произошло. Их никто не встречал, и они провели пресс-конференцию в аэропорту», - сказал Александр Кули.
После этого Ислам Каримов издает уведомление о выселении базы 31 июля 2005 года. Также:
- Активирует пункт соглашения о выселении в течение 6 месяцев
- Узбекистан вступает в ОДКБ в 2006 году
- США считают, что Каримов под давлением России и Китая вытеснил их.
«Фундаментальный баланс сил сместился. Китай и Россия решительно поддержали Каримова после Андижана», - добавил Александр Кули.
Политика баз в Кыргызстане
База в Манасе (2001-2014 годы) и авиабаза Кант (с 2003 года - Россия)
Цель базы в Манасе: центр транзита в/из Афганистана + заправка.
«США запаниковали после событий в Андижане и были обеспокоены тем, что «Манас» остается единственной базой, которая у них есть. Между тем в Кыргызстане в результате Тюльпановой революции также происходит очередная смена власти. Главный претендент на пост президента Курманбек Бакиев в своей предвыборной кампании подчеркивает две вещи:
- Факт, что правительство Акаева отдало кыргызскую территорию в пограничных переговорах с Китаем.
- Необходимость поднять арендную плату американцам за базу. Он начинает говорить о том, чтобы заставить их платить около 200 млн долларов в год», - объясняет Александр Кули.
12 лет американо-кыргызской базовой политики — 3 эпохи:
1) 2001-2005 — Акаев и Эпоха деполитизации
- База начинается как многонациональный объект (2002 год), первоначально было согласие России.
- Истории, связанные с базой, приглушены, условия + соглашения, связанные с базой, широко не освещаются и не подвергаются критике.
- Экономические стимулы и побуждения сглаживают общее восприятие базы.
Американцы не платили за аренду в то время, отметил Александр Кули.
2) 2005-2010 — Бакиевская политизация + оспаривание
- Падение Акаева в результате «тюльпановой революции» (март 2005 год) открывает перед Бакиевым возможность политизировать «Манас» как вопрос суверенитета в преддверии летних выборов.
- Выселение США из К-2 (Узбекистан) дает Бакиеву возможность требовать увеличения арендной платы
Аренда повышается до 17 млн долларов и 150 млн долларов в качестве помощи (техническая, материальная, гуманитарная).
Пик политики в сфере базы: Бакиев инициирует американо-российскую войну за базы в 2009 году
- соглашается закрыть базу в Манасе в обмен на российскую помощь в размере 2,3 млрд долларов и инвестиционный пакет
- после первого российского транша (300 млн) перезаключается соглашение с американцами
- авиабаза «Манас» превращается в транзитный центр «Манас»
- арендная плата увеличилась с 17 млн долларов до 63 млн долларов в год в течение 5 лет.
Итак, база вновь открывается под новой конфигурацией, заключил Александр Кули.
3) 2010-2014 — Постбакиевская усталость, политическая раздробленность и российское давление
- Свержение Бакиева вызывает временный гнев в отношении руководства базы как символ молчаливого согласия США с Бакиевым
- Демократический «эксперимент» или политическая фрагментация снижает целевые выгоды
- Несмотря на позитивные изменения в США (взаимоотношения со СМИ, прозрачность платежей), наблюдается политическая и общественная усталость
- Начиная с 2011 года идет явное давление России с целью сделать Кыргызстан партнером и прекратить присутствие США.
Ошибки США
- Благосостояние «Манаса» по связям с общественностью + управление информацией
• Отсутствие веб-сайта «Манас» до 2009 года
• Отсутствие часто задаваемых вопросов на веб-сайте посольства США
• Медиа-стратегия минимальна и уклончива; недостаточно, чтобы противостоять российской мягкой силе
- Инцидент в Мецгере (сентябрь 2006 год)
- Столкновение самолета президента Кыргызстана со взлетно-посадочной полосой KC 135
- Расстрел в Хэтфилде кыргызско-российского рабочего Иванова (декабрь 2006 год)
- Катастрофа танкера KC 135 (май 2013 год)
«Истории о базе постоянно мелькают в кыргызской прессе. Много дезинформации, но многие из них смотрят на скандалы, связанные с базой. Так что базы становились все более и более непопулярными, а американцы не реагировали. Все это привело к своего рода теории заговора», - сказал Александр Кули.
- Действия США, даже хорошо инициированные, используются как политические символы равнодушия
- Инциденты на базе часто вызывают юридическую реакцию: Кому SOFA предоставляет юрисдикцию? Каковы юридические последствия «извинения»?
- Немедленно в течение 48 часов должно быть антикризисное управление с PR-стратегией и общением со СМИ.
Арендные платежи в США
- Официально правительство США не платит арендную плату, но правительство Кыргызстана всегда воспринимало «Манас» как транзакцию
- Официальная политика «услуга за услугу»
• формальные арендные платежи
• 2006 год: обязательство предоставить экономическую поддержку на сумму 150 миллионов долларов (помощь, платежи, техническая помощь).
- Контракты на логистику базы становятся частью негласной политики «услуга за услугу».
Контракты «Манас»: родственные связи Акаевых
- 207 млн долларов по топливным контрактам от «Авкард» до «Аалам сервис» (руководитель Адиль Тойгонбаев — зять Акаева)
- Контракты с международной службой «Манас» (руководитель Айдар Акаев)
- ФБР обнаружило более 80 млн долларов на счетах в оффшорных банках.
Неофициальная расплата: топливные контракты «Манас»
- Red Star и Mina Corp: аналогичные компании, зарегистрированные в Гибралтаре: ранее не было опубликованных корпоративных структур. Позже компании влились в Mina Group.
- Mina, созданная Дугом Эдельманом (калифорнийский бизнесмен), Эркином Бекболотовым (кыргызский бизнесмен) и Чарльзом (Чаком) Сквайрсом (бывший атташе Министерства обороны США в Бишкеке, до 11 сентября 2001 года)
- По-видимому, Mina Group является прямым преемником/близнецом Red Star, активен в Афганистане. Принадлежит жене Эдельмана и Бекболотову.
Неофициально: Mina Corp и топливные контракты «Манас»
• Начиная с 2007 года заключено 5 последовательных эксклюзивных контрактов на сумму более 1,2 млрд долларов США каждый на поставку авиакеросина.
- обвинения в фаворитизме DLA (Агентство оборонной логистики Пентагона) со стороны конкурентов и коррупции со стороны антибакиевских элит
• Расследование Конгресса США выявило не коррупцию, а наличие большой сети контрабанды и фальсификации топлива.
- Исходное топливо с Омского НПЗ проходило сертификацию как экспортируемое для гражданских целей, чтобы избежать лицензирования.
«Имидж всей истории кажется как жестокая конкуренция. Бакиев получает деньги от русских, затем поворачивается к ним спиной и требует больше денег от американцев. Это выглядит как «Большая игра». Может быть. Но за этим ты видишь российский авиакеросин, поставляемый на американскую базу, русских чиновников, кыргызских чиновников. Все они сотрудничают в этой крупной схеме контрабанды. За картинкой ты видишь вполне крепкие транснациональные связи, которые стали результатом тесного сотрудничества Запада, России и Кыргызстана. Это не глобальная политика, о которой нам говорили по новостям», - говорит Кули.
Что такое база «Манас» в итоге?
- США рассматривали базу как способ поддержки операций в Афганистане
- Россия после 2003 года рассматривала ее как место могущества и влияния США
- Кыргызские СМИ и оппозиция увидели в этом символ молчаливого согласия США с репрессиями Бакиева
- Статус базы был поставлен под сомнение двумя сменами режима в результате политических восстаний
«Базы показывают нам, что геополитика на самом деле крайне запутана не только потому, что обстоятельства меняются со временем, а потому, что в ней есть разные интересы», - заключил Александр Кули.