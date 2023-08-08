Какова была роль американских баз в Центральной Азии? - директор Института Гарримана Колумбийского университета Александр Кули

Авиабаза Ганси, Бишкек

CentralAsia (CA) - Военные базы США в Центральной Азии, в частности в Узбекистане и Кыргызстане, образовались в 2001 году.

По словам американских властей, базы были открыты в целях логистики и заправки техники для войны в Афганистане.

Однако местные власти в Бишкеке и Ташкенте, по словам директора Института Гарримана Колумбийского университета Александра Кули, видели базы иначе — в интересах денег.

Александр Кули рассказал, какова была история американских баз в Узбекистане и Кыргызстане, а также о том, какое влияние они оказали на геополитическую ситуацию в Центральной Азии.

Чем занимаются военные базы США?

- помощь проектам США во всем мире

- командование, управление и связь

- услуги ремонта, хранения и обучения

- демонстрация приверженности безопасности и союзничеству.

Но также:

- Базы как места и символы могущества США

- Базы как источники геополитического влияния

- По отношению к России: от партнерства к региональной конкуренции, влияние 2001-2013 годов

- Для хозяев: источники политической поддержки, легитимность и рента (выплаты).

База в Узбекистане — К2

База была создана в октябре 2001 года с целью материально-технического обеспечения и поддержки с воздуха военной операции в Афганистане.

Сотрудничество между США и Узбекистаном и особенно между службами безопасности начало расти. В 2002 году Узбекистан получил большую помощь в области безопасности. А также получил ряд других видов иностранной помощи.

Это привело к узбекско-американскому соглашению в марте 2002 года: президент Каримов согласился предоставить базу, гарантировать свободу прессы и права человека.

«Появляются новости в 2004 году о том, что ЦРУ выполняет рейсы в Узбекистан. ЦРУ проводило вывозные рейсы с помощью узбекской службы безопасности. Другими словами, вывоз подозреваемых из-за рубежа и привоз их для допроса в Узбекистан. Эта история привлекла большое внимание», - говорит Александр Кули.

Антиправительственная демонстрация 2005 года, Андижан

Тысячи людей собрались в знак протеста против заключения в тюрьму группы исламских бизнесменов.

«МВД Узбекистана получил приказ разогнать демонстрацию. Они сделали это жестоко. В результате погибло 180 человек, сообщало правительство Узбекистана. Они сказали, что все они экстремисты и террористы. Международная правозащитная группа заявила, что погибло от 700 до 800 человек», - рассказывает Кули.

После Андижана у США начались проблемы. «События в Андижане разделили аппарат национальной безопасности США. Дональд Рамсфелд, бывший министром обороны, был абсолютно непреклонен в том, что любая критика в адрес Узбекистана приведет к потере базы и прав базирования. После андижанских событий группа сенаторов посетила Ташкент. Их возглавил сенатор Маккейн. Они хотели, чтобы узбекские официальные лица рассказали о том, что произошло. Их никто не встречал, и они провели пресс-конференцию в аэропорту», - сказал Александр Кули.

После этого Ислам Каримов издает уведомление о выселении базы 31 июля 2005 года. Также:

- Активирует пункт соглашения о выселении в течение 6 месяцев

- Узбекистан вступает в ОДКБ в 2006 году

- США считают, что Каримов под давлением России и Китая вытеснил их.

«Фундаментальный баланс сил сместился. Китай и Россия решительно поддержали Каримова после Андижана», - добавил Александр Кули.

Политика баз в Кыргызстане

База в Манасе (2001-2014 годы) и авиабаза Кант (с 2003 года - Россия)

Цель базы в Манасе: центр транзита в/из Афганистана + заправка.

«США запаниковали после событий в Андижане и были обеспокоены тем, что «Манас» остается единственной базой, которая у них есть. Между тем в Кыргызстане в результате Тюльпановой революции также происходит очередная смена власти. Главный претендент на пост президента Курманбек Бакиев в своей предвыборной кампании подчеркивает две вещи:

- Факт, что правительство Акаева отдало кыргызскую территорию в пограничных переговорах с Китаем.

- Необходимость поднять арендную плату американцам за базу. Он начинает говорить о том, чтобы заставить их платить около 200 млн долларов в год», - объясняет Александр Кули.

12 лет американо-кыргызской базовой политики — 3 эпохи:

1) 2001-2005 — Акаев и Эпоха деполитизации

- База начинается как многонациональный объект (2002 год), первоначально было согласие России.

- Истории, связанные с базой, приглушены, условия + соглашения, связанные с базой, широко не освещаются и не подвергаются критике.

- Экономические стимулы и побуждения сглаживают общее восприятие базы.

Американцы не платили за аренду в то время, отметил Александр Кули.

2) 2005-2010 — Бакиевская политизация + оспаривание

- Падение Акаева в результате «тюльпановой революции» (март 2005 год) открывает перед Бакиевым возможность политизировать «Манас» как вопрос суверенитета в преддверии летних выборов.

- Выселение США из К-2 (Узбекистан) дает Бакиеву возможность требовать увеличения арендной платы

Аренда повышается до 17 млн долларов и 150 млн долларов в качестве помощи (техническая, материальная, гуманитарная).

Пик политики в сфере базы: Бакиев инициирует американо-российскую войну за базы в 2009 году

- соглашается закрыть базу в Манасе в обмен на российскую помощь в размере 2,3 млрд долларов и инвестиционный пакет

- после первого российского транша (300 млн) перезаключается соглашение с американцами

- авиабаза «Манас» превращается в транзитный центр «Манас»

- арендная плата увеличилась с 17 млн долларов до 63 млн долларов в год в течение 5 лет.

Итак, база вновь открывается под новой конфигурацией, заключил Александр Кули.

3) 2010-2014 — Постбакиевская усталость, политическая раздробленность и российское давление

- Свержение Бакиева вызывает временный гнев в отношении руководства базы как символ молчаливого согласия США с Бакиевым

- Демократический «эксперимент» или политическая фрагментация снижает целевые выгоды

- Несмотря на позитивные изменения в США (взаимоотношения со СМИ, прозрачность платежей), наблюдается политическая и общественная усталость

- Начиная с 2011 года идет явное давление России с целью сделать Кыргызстан партнером и прекратить присутствие США.

Ошибки США

- Благосостояние «Манаса» по связям с общественностью + управление информацией

• Отсутствие веб-сайта «Манас» до 2009 года

• Отсутствие часто задаваемых вопросов на веб-сайте посольства США

• Медиа-стратегия минимальна и уклончива; недостаточно, чтобы противостоять российской мягкой силе

- Инцидент в Мецгере (сентябрь 2006 год)

- Столкновение самолета президента Кыргызстана со взлетно-посадочной полосой KC 135

- Расстрел в Хэтфилде кыргызско-российского рабочего Иванова (декабрь 2006 год)

- Катастрофа танкера KC 135 (май 2013 год)

«Истории о базе постоянно мелькают в кыргызской прессе. Много дезинформации, но многие из них смотрят на скандалы, связанные с базой. Так что базы становились все более и более непопулярными, а американцы не реагировали. Все это привело к своего рода теории заговора», - сказал Александр Кули.

- Действия США, даже хорошо инициированные, используются как политические символы равнодушия

- Инциденты на базе часто вызывают юридическую реакцию: Кому SOFA предоставляет юрисдикцию? Каковы юридические последствия «извинения»?

- Немедленно в течение 48 часов должно быть антикризисное управление с PR-стратегией и общением со СМИ.

Арендные платежи в США

- Официально правительство США не платит арендную плату, но правительство Кыргызстана всегда воспринимало «Манас» как транзакцию

- Официальная политика «услуга за услугу»

• формальные арендные платежи

• 2006 год: обязательство предоставить экономическую поддержку на сумму 150 миллионов долларов (помощь, платежи, техническая помощь).

- Контракты на логистику базы становятся частью негласной политики «услуга за услугу».

Контракты «Манас»: родственные связи Акаевых

- 207 млн долларов по топливным контрактам от «Авкард» до «Аалам сервис» (руководитель Адиль Тойгонбаев — зять Акаева)

- Контракты с международной службой «Манас» (руководитель Айдар Акаев)

- ФБР обнаружило более 80 млн долларов на счетах в оффшорных банках.

Неофициальная расплата: топливные контракты «Манас»

- Red Star и Mina Corp: аналогичные компании, зарегистрированные в Гибралтаре: ранее не было опубликованных корпоративных структур. Позже компании влились в Mina Group.

- Mina, созданная Дугом Эдельманом (калифорнийский бизнесмен), Эркином Бекболотовым (кыргызский бизнесмен) и Чарльзом (Чаком) Сквайрсом (бывший атташе Министерства обороны США в Бишкеке, до 11 сентября 2001 года)

- По-видимому, Mina Group является прямым преемником/близнецом Red Star, активен в Афганистане. Принадлежит жене Эдельмана и Бекболотову.

Неофициально: Mina Corp и топливные контракты «Манас»

• Начиная с 2007 года заключено 5 последовательных эксклюзивных контрактов на сумму более 1,2 млрд долларов США каждый на поставку авиакеросина.

- обвинения в фаворитизме DLA (Агентство оборонной логистики Пентагона) со стороны конкурентов и коррупции со стороны антибакиевских элит

• Расследование Конгресса США выявило не коррупцию, а наличие большой сети контрабанды и фальсификации топлива.

- Исходное топливо с Омского НПЗ проходило сертификацию как экспортируемое для гражданских целей, чтобы избежать лицензирования.



«Имидж всей истории кажется как жестокая конкуренция. Бакиев получает деньги от русских, затем поворачивается к ним спиной и требует больше денег от американцев. Это выглядит как «Большая игра». Может быть. Но за этим ты видишь российский авиакеросин, поставляемый на американскую базу, русских чиновников, кыргызских чиновников. Все они сотрудничают в этой крупной схеме контрабанды. За картинкой ты видишь вполне крепкие транснациональные связи, которые стали результатом тесного сотрудничества Запада, России и Кыргызстана. Это не глобальная политика, о которой нам говорили по новостям», - говорит Кули.

Что такое база «Манас» в итоге?

- США рассматривали базу как способ поддержки операций в Афганистане

- Россия после 2003 года рассматривала ее как место могущества и влияния США

- Кыргызские СМИ и оппозиция увидели в этом символ молчаливого согласия США с репрессиями Бакиева

- Статус базы был поставлен под сомнение двумя сменами режима в результате политических восстаний

«Базы показывают нам, что геополитика на самом деле крайне запутана не только потому, что обстоятельства меняются со временем, а потому, что в ней есть разные интересы», - заключил Александр Кули.