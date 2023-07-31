ВСУ за неделю освободили 12,6 кв. км на юге и 2 кв. км на Бахмутском направлении, - Минобороны Украины

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CentralAsia (CA) - На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои, но за прошедшую неделю Силы обороны Украины смогли освободить 14,6 кв. км территории, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

«Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

На прошлой неделе на этих направлениях между нашими и вражескими войсками произошло более 170 боев», - написала она.

По словам заместителя министра обороны, на Купянском направлении войска РФ пытались штурмовать и искать слабые места в украинской обороне. В частности, активно наступали в районах южнее Новоселовского. Россияне хотели вытеснить украинские подразделения за барьерный рубеж реки Оскол, но успеха не имели. Маляр подчеркнула, что силы обороны сдерживают российские войска.

На Лиманском направлении российские войска пытались вытеснить украинские войска в районе Серебрянского леса, но безуспешно.

На Бахмутском направлении войска РФ в течение недели всеми силами пытались остановить украинское наступление, но защитники постепенно продвигались и за неделю освободили 2 кв.км.

В общей сложности, по словам Маляр, освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 37 кв.км.

На Авдеевском, Марьинском направлениях войска РФ пытались наступать, чтобы установить полный контроль над Марьинкой и окружить Авдеевку, но успеха не имели.

На Юге Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Маляр подчеркнула, что украинские войска имели успех на направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские войска за неделю освободили 12,6 кв. км. В общем на юге ВСУ отвоевали 204,7 кв. км. В настоящее время на этих территориях проходят мероприятия по разминированию, сообщила Маляр.