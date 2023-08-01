Национальная палата Монголии будет сотрудничать с китайским городом Яньтай

CentralAsia (MNG) - Национальная торгово-промышленная палата Монголии и Федерация промышленности и торговли прибрежного города Яньтай в провинции Шаньдун на востоке Китая подписали меморандум о сотрудничестве. Большая группа представителей администрации города Яньтай и деловых кругов китайской провинции Шаньдун прибыла в Монголию для проведения 24 июля монголо-китайской совместной деловой и инвестиционной встречи и личных встреч в формате B2B.

В деловой и инвестиционной встрече приняли участие представители более 10 секторов провинции Шаньдун и города Яньтай, в том числе медицинского оборудования, строительства, электронного оборудования, деталей машин и производства продуктов питания с китайской стороны и 50 предприятий с монгольской стороны.

Стороны договорились организовать совместные встречи и другие мероприятия для подключения предпринимателей двух стран. Администрация города Яньтай, одного из крупнейших муниципалитетов провинции Шаньдун, планирует реализовать 537 крупных проектов с общим объемом инвестиций 2,2 трлн юаней, охватывающих передовое производство, современные услуги, новые источники энергии, инфраструктуру, городское развитие и многие другие отрасли. Поэтому китайская сторона указала на наличие широкого спроса и пространства для взаимных инвестиций и сотрудничества.

На встречах лицом к лицу предприниматели из города Яньтай выразили желание сотрудничать в плане создания совместного завода и партнерства для продажи своей продукции в Монголии.

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