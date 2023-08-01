Прошли памятные мероприятия по случаю 35-летия второго визита Президента Ким Ир Сена в Монголию

CentralAsia (MNG) - В Пхеньяне и Улан-Баторе прошли различные памятные мероприятия по случаю 35-летия второго визита (28 июня — 2 июля 1988 г.) в Монголию Президента Ким Ир Сена.

В Пхеньяне временный поверенный в делах Монголии в КНДР посетил старый дом в Мангендэ, где родился президент Ким Ир Сен, и где находится Музей корейской революции.

Временный поверенный в делах Монголии сказал, что визит позволил ему лучше узнать о том, как формировались традиционные дружественные отношения Монголии и КНДР. Он продолжил, что правительство Монголии остается последовательным в своем стремлении постоянно развивать отношения с КНДР на хороших условиях и расширит взаимные контакты на рабочем уровне, чтобы отметить в этом году 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. две страны.

Кинопоказ и дружеская встреча состоялись в посольстве КНДР в Монголии.

Присутствовали должностные лица Министерства иностранных дел Монголии, в том числе Государственный секретарь, директора Департамента Азии и Тихоокеанского региона, Департамента политического планирования и Департамента многостороннего сотрудничества, другие соответствующие сотрудники министерства, Посол КНДР в Монголии и члены его посольства.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии заявил, что монгольский народ с большим уважением относится к Президенту Ким Ир Сену, который дважды совершал визиты доброй воли в Монголию, заложив прочный фундамент дружбы между Монголией и КНДР. Госсекретарь также выразил готовность активно содействовать визитам и контактам на высоком уровне между двумя странами.

На торжественных мероприятиях сторона КНДР заявила, что сохранение преемственности в укреплении и развитии традиционных и дружественных отношений между КНДР и Монголией, сформированных предыдущими лидерами, не только отвечает чаяниям и интересам народов двух стран, но и выступает за обеспечения мира и безопасности в регионе и остальном мире. Он подчеркнул, что продолжит тесное сотрудничество с Монголией и в будущем.

Тем временем посол КНДР в Монголии и члены его посольства посетили Музей Чингисхана в Улан-Баторе, организованный Министерством иностранных дел Монголии.

источник: МИД КНДР

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