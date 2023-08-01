Увеличение количества необходимого коммунального оборудования и техники в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 26 июля состоялось заседание совета губернатора столицы во главе с заместителем губернатора по социальному сектору, экологическому развитию и загрязнению воздуха и окружающей среды Төмөртөмөө Зундуй. На совещании было представлено необходимое оборудование и техника для коммунального хозяйства.

По данным обследования 17 столичных организаций, для нормальной работы коммунального хозяйства Улан-Батора требуется 1002 единицы оборудования и техники. Однако в связи с недавними проливными дождями, когда была объявлена повышенная готовность, в 7 организациях инженерно-технического обеспечения имелось 13 типов 105 машин, в 16 организациях благоустройства 12 типов 87 машин, всего 192 машины.

Другими словами, это означает, что в пять раз меньше необходимого количества оборудования и машин. Поэтому были проведены исследования потребности в оборудовании и возможности его аренды. Кроме того, ведется обмен мнениями о сотрудничестве с компаниями США, России, Китая и Белоруссии. Было подчеркнуто, что это решение проблемы без обременения бюджета.

Около 60 процентов основной деятельности мэрии города Улан-Батор осуществляется частным сектором. В этом контексте также возникает необходимость в обеспечении предприятий оборудованием. Кроме того, необходима база оборудования и техники для чрезвычайных ситуаций, таких как последнее наводнение.

На собрании был составлен протокол, и принято решение о рассмотрении и рассмотрении горсоветом предложения по решению вопросов аренды городского и коммунального оборудования и техники.

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