экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Идет подготовка к «Танцу монгольского культурного наследия — Хурээ Цам»

CentralAsia (MNG) -  Очередное совещание столичных властей состоялось в конце июля. На предыдущем совещании мэр дал поручения по 14 направлениям.

Так, в рамках подготовки к зиме поручено активизировать выполнение комплексного плана работ по инженерным сетям, дорогам, благоустройству и озеленению, проводить регулярный мониторинг. При этом реализовано 658 мероприятий 25 организациями, а показатель выполнения составляет 60 процентов. Расширение и ремонт 28,1 км магистральных тепловых сетей осуществляются в 19 населенных пунктах за счет государственных, капитальных и иностранных кредитов и средств помощи, работы выполнены на 63 процента.

Ведется также подготовка к проведению «Монгольского культурного наследия Даншиг Наадам – Хурээ Цам» 5 и 6 августа в Хуй Долоон Худаг. В этом году баскетбольные площадки 3х3 будут построены на 40 локациях, разработаны чертежи 10 площадок, утверждены архитектурные задания на 30 площадок.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com