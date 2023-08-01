Идет подготовка к «Танцу монгольского культурного наследия — Хурээ Цам»

CentralAsia (MNG) - Очередное совещание столичных властей состоялось в конце июля. На предыдущем совещании мэр дал поручения по 14 направлениям.

Так, в рамках подготовки к зиме поручено активизировать выполнение комплексного плана работ по инженерным сетям, дорогам, благоустройству и озеленению, проводить регулярный мониторинг. При этом реализовано 658 мероприятий 25 организациями, а показатель выполнения составляет 60 процентов. Расширение и ремонт 28,1 км магистральных тепловых сетей осуществляются в 19 населенных пунктах за счет государственных, капитальных и иностранных кредитов и средств помощи, работы выполнены на 63 процента.

Ведется также подготовка к проведению «Монгольского культурного наследия Даншиг Наадам – Хурээ Цам» 5 и 6 августа в Хуй Долоон Худаг. В этом году баскетбольные площадки 3х3 будут построены на 40 локациях, разработаны чертежи 10 площадок, утверждены архитектурные задания на 30 площадок.

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