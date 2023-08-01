В Улан-Баторе работы по ремонту дорог идут полным ходом

CentralAsia (MNG) - Продолжается ремонт дорожных ям и регулярное техническое обслуживание.

В результате непрекращающегося дождя выбоины на 18,6 тысячи квадратных метров 138 улиц и дорог в шести районах столицы. В связи с этим отремонтировано 3321 кв. м выбоин.

Необходимо заасфальтировать площадь 2000 кв.м.; таким образом, мощение начнется на этой неделе. Продолжается ремонт дорог и регулярное техническое обслуживание. Регулярное техническое обслуживание будет проводиться в 16 точках.

Мэр распорядился активизировать работу, следить за выполнением норм, правил и норм бордюров, проводить работы на участке.

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