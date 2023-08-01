Монгольская группа «Нюанс» выступит на гастрофестивале Бурятии

CentralAsia (MNG) - Группа «Нюанс» из Монголии выступит на гастрофестивале «Агинская баранина на камнях. Хорхог».

«Агинским зрителям уже знакомо творчество этой монгольской группы. В ее репертуаре песни смешанных мелодий: как классические, так и популярные композиции. В копилке группы более 120 песен и 22 видеоклипа», – отмечают организаторы.

Группа «Нюанс» много раз приезжала в Агинский округ и непременно собирала полные залы благодарных зрителей. Руководителем группы является этнический бурят-монгол Мөнхөө Амарсанаа.

Также в рамках гастрономического фестиваля пройдет мастер класс по приготовлению баранины, шоу «Хорхог, Боодог!». Свой вариант приготовления ароматной баранины продемонстрируют жители Восточного аймака Монголии.

Напомним, что гастрономический фестиваль «Агинская баранина на камнях. Хорхог» пройдет на территории Агинского района 6 августа, мероприятия начнутся с 12.00 часов на турбазе Кочевник.

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