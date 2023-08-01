Standard & Poor’s: ожидаемый рост экономики Монголии — 5,5%

CentralAsia (MNG) - Американское агентство по аналитическим исследованиям финансовых рынков Standard & Poor’s 27 июля опубликовало отчет, в котором сохранило кредитный рейтинг Монголии на уровне «B» со стабильным прогнозом. Ожидаемый рост экономики страны — 5,5%.

Согласно информации S&P, экономика Монголии, сильно зависящая от экспорта сырья, в 2023 году вырастет на 5,5%. Также за счет влияния прямых иностранных инвестиций в горнодобывающий сектор реальный ВВП будет расти в среднем на 6% до 2026 года.

При этом в агентстве отметили, что инфляция в Монголии, которая в среднем составила 15,2% в 2022 году, по-прежнему высокая и снижается медленно. Кроме того, высокие процентные ставки являются ограничивающим фактором для потребления среди населения.

В целях увеличения экспортных возможностей угля и снижения транспортных расходов правительство Монголии построило инфраструктурные сооружения и ввело их в эксплуатацию. Однако экономика государства сильно зависит от экспорта сырья в Китай, поэтому она уязвима перед внешними рисками.

Общие валютные резервы Монголии резко сократились в августе 2022 года и достигли отметки в 2,7 миллиарда долларов, но благодаря восстановлению экспорта они восстановились до 3,8 миллиардов долларов в июне 2023 года.

Институциональные и управленческие недостатки в стране также являются ограничением для повышения кредитного рейтинга, но эксперты ожидают, что развитие политики и стабильность Монголии будут постепенно улучшаться.

Дефицит государственного бюджета в 2023 году составил 2,6%. При этом в Монголии сократилось бремя внешнего долга за счет высоких темпов роста номинального ВВП. Ожидается, что показатель внешнего долга составит 57,8% в 2023 году и менее 55% в 2024 году. Таким образом, к концу 2024 года монгольское правительство сократит дефицит бюджета примерно до 2,5%.

Кроме того, в 2023 году Монголия выпустила пятилетние облигации на сумму 650 миллионов долларов, что позволило государству рефинансировать часть внешнего долга, подлежащего погашению в этом и 2024 году.

Также по оценкам экспертов, риски, связанные с внешним долгом Монголии, снижаются благодаря кредитной поддержке международных клиентов-доноров.

источник: Middle Asian News

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