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Президенты Узбекистана и Турции обсудили вопросы сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  31 июля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-турецкого сотрудничества и укрепления отношений стратегического партнерства.

Отмечены поступательная динамика практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также плодотворных контактов между регионами двух стран.

Подчеркнута важность продвижения новых проектов промышленной кооперации, в том числе в энергетической, добывающей, пищевой, текстильной и других отраслях.

Рассмотрен график предстоящих совместных мероприятий, включая проведение очередного заседания Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной повестки.

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