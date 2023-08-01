Тракторы и кашемир: посол рассказал, какими товарами могут обмениваться Монголия и Беларусь

CentralAsia (MNG) - Монголию и Беларусь связывают давние дружественные связи. Важность этого отметил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Беларусь Батсух Баярсайхан.

Дипломат рассказал, что Монголия заинтересована в активизации отношений с Беларусью на всех уровнях.

Как сообщалось ранее БЕЛТА, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в поздравлении главы белорусского государства Александра Лукашенко с Днем Независимости подчеркнул, что традиционно дружественные отношения и сотрудничество с Беларусью активно развиваются в сферах торговли, экономики, сельского хозяйства и легкой промышленности. Монгольский лидер выразил уверенность, что дальнейшее двустороннее сотрудничество будет только укрепляться и пригласил Александра Лукашенко посетить Монголию с визитом.

Посол Монголии в связи с этим отметил: "Визиты на высшем уровне важны для активизации и расширения дружественных двухсторонних отношений".

Дипломат отметил, что отношения между двумя нашими государствами были хорошими с советских времен. Осуществлялись поставки белорусских комбайнов и тракторов в Монголию, еще тогда белорусская техника хорошо себя зарекомендовала. Основа для связей в образовательной сфере была заложена также в тот период.

Наряду с этим Батсух Баярсайхан выразил мнение, что в настоящее время в его стране недостаточно информации о том, как развивается Беларусь, чего достигла за годы независимости, поэтому правительственные, бизнес-делегации из Монголии приезжают знакомиться с современными реалиями, посещают выставки. Планируется, что осенью группа журналистов из Монголии приедет для знакомства с Беларусью.

"Много делегаций приезжают из Монголии. Не так давно представители аграрного сектора посещали "Белагро". Они восхищены тем, что в Беларуси все спокойно, дружелюбие, качественные продукты питания. Бизнесмены из Монголии с уверенностью говорят, что с экономической точки зрения можно многому поучиться у Беларуси", - отметил посол Монголии.

По его словам, торгово-экономические связи между нашими странами постепенно и непрерывно развиваются. К примеру, заключен крупный контракт на поставку строительных материалов (окна, двери, напольные покрытия). Большие перспективы наметились в сфере поставок в Монголию белорусской молочной и мясной продукции (сухое молоко, сливочное масло, сыры, колбасы).

"Самое главное - это качество. Монголия - это стремительно развивающаяся страна, и люди смотрят на качество продукции, которыми пользуются", - заметил Батсух Баярсайхан.

Он также рассказал о том, что многие монгольские товары, в том числе кашемир, славятся во всем мире и продаются в страны Америки, Европы, Азии. Посол считает, что кашемировые изделия могли бы стать прекрасной статьей поставок в Беларусь.

Батсух Баярсайхан - первый посол Монголии с резиденцией в Минске. До этого послы Монголии были в Беларуси по совместительству.

Дипломат уверен в том, что белорусско-монгольские отношения будут в перспективе развиваться еще более активно по многим направлениям, в том числе в области сельского хозяйства, образования, туризма.

источник: БЕЛТА

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