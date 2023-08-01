Госсекретарь МИД Монголии принял посла Швейцарии

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Министерства иностранных дел Анхбаяр Нямдорж принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарской Конфедерации в Монголии Юрга Бурри. В ходе встречи новоназначенный посол вручил копию своих верительных грамот.

Государственный секретарь МИД Анхбаяр Нямдорж поздравил посла со вступлением в должность и выразил полную поддержку.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях, сотрудничестве и мероприятиях, посвященных 60-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Швейцарией в следующем году.

Посол Юрг Бурри – опытный дипломат, работавший в Министерстве иностранных дел Швейцарии, Нью-Йорка, Брюсселя, дипломатической миссии в Китае. Ранее он работал послом Швейцарской Конфедерации в Республике Польша, а теперь в Китайской Народной Республике, Монголии и Северной Корее.

источник: МИД Монголии

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