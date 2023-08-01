Москву атаковали беспилотниками, один вновь попал в небоскреб в «Москва-Сити». Видео

CentralAsia (CA) - Несколько беспилотников вновь попытались атаковать Москву, их сбила ПВО при подлете к городу, сообщил мэр Сергей Собянин. Один из них долетел до «Москва-Сити».

«Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал он в Telegram. По словам мэра, там «нарушено остекление 150 кв м», информации о пострадавших нет.

Собянин не уточнил, о какой башне речь, но, по данным ТАСС, это здание в «IQ-квартале», где расположен правительственный комплекс. Там, в частности, находятся Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

Как пишет агентство, звуки взрывов были слышны в районе подмосковного Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.

В Минобороны РФ позднее заявили об уничтожении трех украинских беспилотников, атаковавших Москву.

«Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области», - сообщили в Минобороны России.

Там заявили, что два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

«Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити», - отметили в ведомстве.

Предыдущая атака дронов на столичный регион произошла в ночь на 30 июля. Два беспилотника также попали в небоскребы в «Москва-Сити». Повреждения получили высотка в «IQ-квартале» и башня «Око-2», где выбило стекла с первого по четвертый этажи. В Минобороны заявили, что еще один дрон сбила система ПВО в Одинцовском районе Подмосковья.