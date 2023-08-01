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В Санкт-Петербурге мужчина бросил два «коктейля Молотова» в двери военкомата и попытался протаранить на автомобиле ворота здания. Видео

CentralAsia (CA) -  В Санкт-Петербурге мужчина поджег крыльцо отдела военного комиссариата на улице Чайковского, сообщают «Фонтанка» и телеграм-канал Mash.

По данным газеты, поджечь военкомат мужчина попытался в 19:20 (по местному времени). Mash пишет, что он бросил в дверь военкомата как минимум два «коктейля Молотова», после чего попытался протаранить на автомобиле ВАЗ 2199 ворота, ведущие во внутренний двор здания.

Мужчину задержали на месте происшествия. Как пишет «Фонтанка», задержанный утверждает, что совершить поджог его убедил «сотрудник ФСБ Колесников». По словам задержанного, «сотрудник спецслужбы» связался с ним около двух недель назад, а поджог был необходим для того, чтобы «Колесников» получил доступ к «документам, отправляемым из военкомата в Украину».

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