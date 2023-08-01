В Узбекистан туроператорам будут выдавать премии за привлечение иностранцев

CentralAsia (UZ) - С 1 января 2024 года туроператорам Узбекистана будут выделяться стимулирующие субсидии в размере от $20 до $100 за каждого иностранца, привезенного из страны с низким уровнем притока туристов в эту центральноазиатскую республику. Это предусмотрено постановлением президента, вступившим в силу 29 июля, сообщает «Фергана».

Список стран с низким уровнем туристского притока в Узбекистан с указанием количества подлежащих привлечению туристов поручено подготовить Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, при котором указом президента 27 июля был образован Комитет по туризму.

Также с 1 января 2024 года туроператорам и авиаперевозчикам государство будет компенсировать часть расходов на организацию чартерных авиаперелетов из зарубежных стран в аэропорты «Самарканд», «Бухара» и «Ургенч». Компенсации будут выделяться в равных долях за каждого зарубежного туриста в размере $20 в сумовом эквиваленте, а в зимний период — с 20 ноября по 20 февраля — в размере $50 в эквиваленте при условии пребывания иностранца на территории республики не менее пяти ночей.

О намерении платить туроператорам премиальные субсидии за каждого привезенного в Узбекистан иностранного туриста и компенсировать часть расходов компаний туристической сферы на авиа- и железнодорожные билеты власти Узбекистана заявляли еще в 2020 году.

С 1 января 2024 года инвесторам компенсируется часть расходов на строительство и оснащение новой гостиницы высотой не ниже пяти этажей при условии сдачи в эксплуатацию в срок до 31 декабря 2026 года.

При этом трехзвездочные отели, имеющие не менее 60 номеров, будут получать по 40 млн сумов ($3,4 тысячи) за каждый номер, четырех- и пятизвездочные отели с номерным фондом не менее 120 номеров – по 65 млн сумов ($5,6 тысячи).

До 31 декабря 2026 года государство частично профинансирует затраты на роялти организаций-резидентов Узбекистана, использующих известные и престижные гостиничные бренды мира (включенные в топ–50 рейтинга гостиничных брендов и топ-5 рейтинга гостиничных сетей), в течение трех лет со дня вступления в силу договора франчайзинга, в следующих размерах:

гостиницам, имеющим категорию 3 звезды, – $200 в эквиваленте в год за каждый номер;

4 звезды, – $400 в эквиваленте;

5 звезд, – $600 в эквиваленте.

С 1 января 2024 года в Узбекистане запустят программу «Туризм без преград», направленную на создание лицам с инвалидностью благоприятных условий для путешествия. Ежегодно ею смогут воспользоваться до одной тысячи человек, посещая туристические города страны.

Минэкологии поручено наладить работу туристических кластеров, в которых оказываются комплексные услуги «туроператор – гостиница – транспорт – торговля и сервис».

Ведомство также должно разработать программу «Узбекистон оркали парвоз» («Fly by Uzbekistan», то есть – «Летайте по Узбекистану»), которая предусматривает резкое увеличение количества транзитных авиаперелетов в международные аэропорты республики в течение трех лет.

До 1 июля 2026 года для юридических лиц, организовавших кемпинги и оказывающих услуги сафари-туризма с созданием отдельной автономной инфраструктуры в труднодоступных и отдаленных местах (расположенных в не менее 10 км от населенных пунктов или в 5 км от автомобильных дорог с твердым покрытием), ставки налога на имущество по данному виду деятельности и земельного налога, взимаемого с юридических лиц, устанавливаются в размере 1% от суммы, начисленной по данным налогам.

С 1 сентября 2023 года отменяются следующие требования:

наличие у турагентов веб-сайта на не менее двух иностранных языках, предоставляющего услуги электронных платежей, бронирования;

наличие у туроператоров веб-сайта по оказанию услуг электронных платежей.