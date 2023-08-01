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Морские дроны ВСУ атаковали корабли Черноморского флота, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В ночь на 1 августа Вооруженные силы Украины пытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота РФ, сообщает Минобороны РФ.

По утверждению российского военного ведомства, инцидент произошел в юго-западной части Черного моря в 340 километрах юго-западнее Севастополя.

В атаке участвовали три морских безэкипажных катера, которые были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, заявили в Минобороны.

25 июля российские военные сообщали об еще одной «безуспешной» атаке ВСУ на патрульный корабль «Сергей Котов» с помощью морских дронов.

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