Морские дроны ВСУ атаковали корабли Черноморского флота, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - В ночь на 1 августа Вооруженные силы Украины пытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота РФ, сообщает Минобороны РФ.

По утверждению российского военного ведомства, инцидент произошел в юго-западной части Черного моря в 340 километрах юго-западнее Севастополя.

В атаке участвовали три морских безэкипажных катера, которые были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, заявили в Минобороны.

25 июля российские военные сообщали об еще одной «безуспешной» атаке ВСУ на патрульный корабль «Сергей Котов» с помощью морских дронов.