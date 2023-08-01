В Китае во время проливных дождей погибли 11 человек, пострадало 44,6 тысячи

CentralAsia (CA) - От проливных дождей пострадали 44 673 человека в 13 районах Пекина. В результате непогоды погибли 11 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на пекинское управление по предотвращению наводнений.

«Еще 27 человек числятся пропавшими, из них связь с четырьмя была потеряна в ходе выполнения ими спасательных операций»,— уточнили в ведомстве.

Из небезопасных районов города эвакуировали 127 тыс. человек. Пока риск наводнений и паводков сохраняется. Метеорологические службы Пекина понизили уровень предупреждения из-за дождей с красного до оранжевого (в западном районе Мэньтоугоу) и желтого (в остальных районах).

По данным пекинской метеостанции, с вечера 29 июля до утра 1 августа в Пекине в среднем выпало 260 мм осадков. Наибольшее количество осадков пришлось на районы Мэньтоугоу и Фаншань, где в среднем выпало 447,6 мм.

Сильнейшие ливни в Пекине и других городах страны вызвал тайфун «Доксури». Накануне в стране зафиксировали рекордное количество осадков в этом году.

Heavy rain from Typhoon Doksuri has triggered landslides and flooding in China’s Fujian Province.



Rescuers are now looking for residents trapped in submerged houses, while authorities assess the colossal clean-up operation ⤵️



🔗: https://t.co/Rih9egc9ZL pic.twitter.com/jly7t7IQgv — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 30, 2023

Life threatening flooding unfolds in Beijing, China as the remnants of Typhoon Doksuri moves through the region. Over 19.5 inches (500 mm) of rain fell in just 24 hours! pic.twitter.com/wBW77rMcd1 — Nahel Belgherze (@WxNB_) July 31, 2023

Ранее «Доксури» обрушился на Филиппины, неделя непогоды привела к гибели 39 человек. Тысячи людей остались без крыши над головой, или были вынуждены эвакуироваться. Также тайфун принес проливные дожди и сильный ветер на Тайвань, особенно пострадал архипелаг Пэнху в южной части Тайваньского пролива.

Кроме того, метеорологи предупреждают о приближении тайфуна «Ханун», который ударит по Китаю на этой неделе.

«Ханун» во вторник обрушился на японский остров Окинава. Тайфун, движущийся со скоростью 20 км/ч, вызвал сильные ветры, скорость которых достигла 45 м/с.

Из-за тайфуна во вторник на Окинаве временно закрылся офис местной администрации. Кроме того, власти острова отменили сотни рейсов в аэропорту Наха.