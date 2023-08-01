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В Китае во время проливных дождей погибли 11 человек, пострадало 44,6 тысячи

CentralAsia (CA) -  От проливных дождей пострадали 44 673 человека в 13 районах Пекина. В результате непогоды погибли 11 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на пекинское управление по предотвращению наводнений.

«Еще 27 человек числятся пропавшими, из них связь с четырьмя была потеряна в ходе выполнения ими спасательных операций»,— уточнили в ведомстве.

Из небезопасных районов города эвакуировали 127 тыс. человек. Пока риск наводнений и паводков сохраняется. Метеорологические службы Пекина понизили уровень предупреждения из-за дождей с красного до оранжевого (в западном районе Мэньтоугоу) и желтого (в остальных районах).

По данным пекинской метеостанции, с вечера 29 июля до утра 1 августа в Пекине в среднем выпало 260 мм осадков. Наибольшее количество осадков пришлось на районы Мэньтоугоу и Фаншань, где в среднем выпало 447,6 мм.

Сильнейшие ливни в Пекине и других городах страны вызвал тайфун «Доксури». Накануне в стране зафиксировали рекордное количество осадков в этом году.

Ранее «Доксури» обрушился на Филиппины, неделя непогоды привела к гибели 39 человек. Тысячи людей остались без крыши над головой, или были вынуждены эвакуироваться. Также тайфун принес проливные дожди и сильный ветер на Тайвань, особенно пострадал архипелаг Пэнху в южной части Тайваньского пролива.

Кроме того, метеорологи предупреждают о приближении тайфуна «Ханун», который ударит по Китаю на этой неделе.

«Ханун» во вторник обрушился на японский остров Окинава. Тайфун, движущийся со скоростью 20 км/ч, вызвал сильные ветры, скорость которых достигла 45 м/с.

Из-за тайфуна во вторник на Окинаве временно закрылся офис местной администрации. Кроме того, власти острова отменили сотни рейсов в аэропорту Наха.

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