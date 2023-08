В Китае во время проливных дождей погибли 11 человек, пострадало 44,6 тысячи

CentralAsia (CA) - От проливных дождей пострадали 44 673 человека в 13 районах Пекина. В результате непогоды погибли 11 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на пекинское управление по предотвращению наводнений.

«Еще 27 человек числятся пропавшими, из них связь с четырьмя была потеряна в ходе выполнения ими спасательных операций»,— уточнили в ведомстве.

Из небезопасных районов города эвакуировали 127 тыс. человек. Пока риск наводнений и паводков сохраняется. Метеорологические службы Пекина понизили уровень предупреждения из-за дождей с красного до оранжевого (в западном районе Мэньтоугоу) и желтого (в остальных районах).

По данным пекинской метеостанции, с вечера 29 июля до утра 1 августа в Пекине в среднем выпало 260 мм осадков. Наибольшее количество осадков пришлось на районы Мэньтоугоу и Фаншань, где в среднем выпало 447,6 мм.

Сильнейшие ливни в Пекине и других городах страны вызвал тайфун «Доксури». Накануне в стране зафиксировали рекордное количество осадков в этом году.

Heavy rain from Typhoon Doksuri has triggered landslides and flooding in China’s Fujian Province.



Rescuers are now looking for residents trapped in submerged houses, while authorities assess the colossal clean-up operation ⤵️



