Republic: Кто они, люди с высоким культурным интеллектом? Как его вообще измерить?

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CentralAsia (CA) - Культурный интеллект — это умение, которое нельзя получить автоматически только на основании того, где вы работали, учились и жили. Это индивидуальная способность. Кто-то ею обладает, кто-то нет, но повысить свой уровень культурного интеллекта может каждый. Как можно это сделать?

В издательстве «МИФ» вышла книга «Культурный интеллект. Почему он важен для успешного управления и как его развить», пишет Republic.

Главный показатель будущего успеха в сегодняшнем мире без границ — не уровень IQ, не профессиональные навыки и даже не опыт, а культурный интеллект (CQ), позволяющий человеку успешно общаться и работать в ситуации культурного многообразия. Если вы хотите развивать бизнес и эффективно управлять командой в современной мультикультурной среде, то вам не обойтись без развитого культурного интеллекта. Высокий CQ позволяет налаживать контакты по всему миру и сотрудничать с самыми разными людьми.

Автор книги, президент Центра культурного интеллекта в США Дэвид Ливермор, опирается на результаты научных исследований и предлагает собственную прикладную модель для развития CQ. Он учит глобально мыслить и адаптироваться к разным культурным контекстам, в том числе и отдельных организаций.

Если у двух кандидатов на руководящую должность похожие резюме, будут ли они одинаково эффективны в работе за границей? Необязательно. В этом состоит одно из уникальных открытий в области культурного интеллекта. Культурный интеллект — это умение, которое нельзя получить автоматически только на основании того, где вы работали, учились и жили. Это индивидуальная способность. Кто-то ею обладает, кто-то нет, но повысить свой уровень культурного интеллекта может каждый.

Как можно это сделать? Действительно ли у человека, выросшего в Лондоне или Сингапуре, CQ в среднем будет выше, чем у кого-то, кто вырос в Де-Мойне или в китайской деревне? Больше ли CQ у миллениалов, чем у бумеров? Насколько важны для CQ опыт международного общения и полученное образование? Все эти факторы могут быть связаны с CQ, но это лишь корреляции — между ними нет причинно-следственных связей.

Мне довелось общаться с бизнес-лидерами и чиновниками, которые десятилетиями жили за границей, но по-прежнему оставались совершенно зашоренными в культурном плане. Встречался я и с другими руководителями, нередко имевшими минимальный опыт работы за границей, но великолепно умевшими адаптироваться к самым разным культурным контекстам, при этом всегда оставаясь собой. Почему между ними такая разница? Какие навыки и умения обеспечивают стабильно высокие результаты лидерам в ситуации межкультурного взаимодействия?

Кто они, люди с высоким культурным интеллектом?

Вопрос, который лег в основу наших исследований в семидесяти с лишним странах мира, проводимых в течение вот уже двух десятилетий, звучит так: «В чем разница между людьми и организациями, которые добиваются успеха в современном мультикультурном глобализированном мире, и теми, которые терпят неудачу?» Мы хотели выйти за пределы существующих концепций культурной чувствительности и найти схожие характеристики у людей, которым удавалось гарантированно добиваться поставленных целей вне зависимости от культурного контекста. Понимание культурных различий — это первый шаг, но его недостаточно для того, чтобы прийти к цели. Лидер с высоким культурным интеллектом умеет эффективно управлять людьми и проектами, каким бы ни был культурный контекст.

Четыре навыка лидеров с высоким культурным интеллектом

Данные, полученные в ходе исследований и к настоящему моменту включающие в себя анкеты более чем 40 тысяч человек из всех макрорегионов мира, выявили четыре умения, которыми обладают люди с высоким культурным интеллектом. Эти понятия были выведены на базе существующих исследований интеллекта, в том числе академического (IQ), эмоционального (EQ), социального, практического и других форм. CQ начинается там, где заканчивается сфера действия других видов интеллекта. Он предоставляет человеку практические и межличностные навыки, которые необходимо применять при смене культурного контекста.

Каждый из четырех компонентов культурного интеллекта включает в себя специфические навыки, которые можно измерить и улучшить.

1. CQ-драйв (мотивационный компонент): имеются ли у вас интерес, решимость и желание заниматься межкультурной адаптацией?

CQ-драйв, мотивационное измерение CQ, — это уровень вашего интереса, драйва и энергии для межкультурной адаптации. Достаточно ли вы уверены в себе и мотивированы, чтобы бороться с трудностями и конфликтами, неизбежно возникающими при межкультурной работе?

Умение увлеченно и стойко сражаться с межкультурными трудностями — это один из самых важных аспектов культурного интеллекта. Мы не можем просто по умолчанию считать, что у человека есть интерес и мотивация для того, чтобы адаптироваться к культурным различиям. Персонал компаний нередко подходит к обучению на эту тему с апатией или занимается этим только потому, что это обязательное требование. Сотрудники, которых отправляют в зарубежную командировку, нередко больше беспокоятся о том, как перевезти и разместить на новом месте семью, чем о понимании чужой культуры. Если у человека нет достаточной мотивации для культурного взаимодействия, то нет и особого смысла тратить время и деньги на межкультурное обучение.

CQ-драйв включает в себя три подраздела, которые можно оценить и развить: внутренний интерес (получаете ли вы удовольствие, оказываясь в ситуации межкультурного взаимодействия), внешний интерес (осязаемая выгода, которую вы извлекаете из ситуаций межкультурного взаимодействия) и самоэффективность (уверенность, что вы сможете эффективно справиться с ситуацией межкультурного взаимодействия). Три этих мотивационных фактора влияют на ваш подход к межкультурному взаимодействию.

2. CQ-знания (когнитивный компонент): понимание межкультурных норм и различий.

CQ-знания, когнитивное измерение исследований CQ, связаны с вашими познаниями о культуре и ее роли в ведении бизнеса. Понимаете ли вы, как культура влияет на мышление и поведение людей? Сюда же относятся и ваши общие знания о том, чем одна культура отличается от другой.

CQ-знания включают в себя два подраздела, которые можно оценить и развить: общекультурное понимание и контекстно-специфическое понимание. Общекультурное понимание — это макропонимание культурных систем и культурных норм и ценностей, связанных с тем или иным обществом. Чтобы быть эффективным лидером, вам нужно осознавать, как в разных культурах различаются стили общения, доминирующие религиозные воззрения и ролевые ожидания от мужчин и женщин. Кроме того, требуется и общее представление о разных типах экономических, деловых, правовых и политических систем мира.

Например, в любой стране есть культурные нормы, определяющие, как среди граждан распределяются товары и услуги или как они заводят семьи и воспитывают детей. Понимать, как устроены семейные традиции, вроде бы на первый взгляд не обязательно — но представьте, что вам вдруг потребовалось разрабатывать кадровую политику для сотрудников, от которых ждут, что они будут ухаживать за пожилыми родственниками. А еще вам нужно иметь хотя бы общее представление о культуре, языковых паттернах и невербальном поведении. Такие знания помогут чувствовать себя увереннее при работе в новом культурном окружении. Ценность времени и отношений в культуре выходит на первый план, когда, скажем, скандинав пытается подписать контракт с потенциальным партнером из Китая или Саудовской Аравии, где ожидания руководителей были сформированы другими нормами.

Другая важная часть CQ-знаний — это понимание того, как культура влияет на эффективность вашей работы в конкретной области. Например, быть эффективным глобальным лидером в бизнесе — совсем не то же самое, что быть эффективным руководителем мультикультурного университета. Работа в заграничном филиале IT-компании требует иного применения культурных познаний, чем работа в благотворительной организации или участие в военной операции. Такие специализированные знания вкупе с макропониманием культурных вопросов являются неотъемлемой частью работы лидера с высоким культурным интеллектом.

CQ-знания — это измерение, на которое делается наибольший упор в межкультурной управленческой работе. Растущий рынок консалтинга и подготовки к работе за рубежом специализируется на передаче руководителям именно этой формы культурных знаний. В то же время информация, извлекаемая из CQ-знаний, бесспорно, важна, но, если ее не использовать в сочетании с тремя остальными компонентами CQ, ее ценность для реальных задач лидерства становится довольно сомнительной, а иногда она может даже навредить.

3. CQ-стратегия (метакогнитивный компонент): осмысление межкультурного опыта и планирование с учетом этого фактора.

CQ-стратегия, также известная как метакогнитивный CQ, — это ваша способность формировать стратегии на стыке культур. Можете ли вы сделать достаточно долгую паузу, чтобы тщательно изучить, что происходит в вашей голове и в головах ваших подчиненных? Это умение использовать присущее вам понимание культурных особенностей для решения сложных проблем межкультурного взаимодействия. CQ-стратегия помогает лидеру использовать культурные знания для того, чтобы формировать подходящую стратегию, верно интерпретировать происходящее и проверять, точны ли были ваши ожидания или же они нуждаются в пересмотре.

CQ-стратегия состоит из трех подразделов, которые можно измерить и улучшить. К ним относятся планирование, осознанность и проверка. Планирование — это выделение времени на подготовку к встрече с другой культурой. Оно нужно для того, чтобы найти верный подход к людям, теме и ситуации. Осознанность — это в буквальном смысле правильное понимание того, что творится на душе у вас и у ваших собеседников во время межкультурной встречи. Проверка — это сравнение пережитого в реальности опыта с тем, чего мы ожидали.

CQ-стратегия требует достаточно времени для сознательного планирования. Это ключевой фактор, превращающий простое понимание проблем межкультурного взаимодействия в реальные эффективные действия, основанные на этом понимании.

4. CQ-действия (поведенческий компонент): подходящее к случаю изменение вербальных и невербальных действий в ходе межкультурного взаимодействия.

CQ-действия, поведенческое измерение CQ, — это ваша способность правильно себя вести в различных ситуациях межкультурного взаимодействия. Можете ли вы эффективно достичь поставленных целей в разных культурных ситуациях? Один из важнейших аспектов CQ-действий — понимание того, когда нужно адаптироваться к другой культуре, а когда не нужно. Человек с высоким CQ знает, какие действия улучшат эффективность, а какие — не улучшат, и действует, исходя из этих знаний. Таким образом, CQ-действия — это гибкая модель поведения, приспособленная под конкретные культурные контексты.

CQ-действия состоят из следующих подразделов: речевые акты (конкретные слова и фразы, которые мы используем, передавая те или иные послания), вербальные и невербальные действия. Именно три этих типа поведения чаще всего приходится подгонять под культурные нормы.

Хотя требования современных ситуаций межкультурного общения делают попросту невозможным изучение других культур от и до, все же существуют определенные модели поведения, которые нужно менять при взаимодействии с другими культурами. Например, жители стран Запада должны знать, что при общении с партнерами из Азии очень важно внимательно изучить протянутую визитную карточку. А азиатам нужно уметь вести светские беседы, чтобы установить доверительные отношения с североамериканцами. Кроме того, некоторые базовые моменты вербального и невербального поведения тоже влияют на то, насколько эффективными лидерами нас считают. Например, тон голоса (высокий или низкий), которым произносятся слова, может менять смысл сказанного в зависимости от культуры. И пожалуй, еще более важна способность адаптировать свою манеру работы к разным процессам принятия решений, срокам сдачи и командной динамике. Практически при любом подходе к межкультурной работе подчеркивается, насколько важна гибкость. CQ-действия дают нам научно доказанный способ оценить ее и улучшить.

Как измеряется CQ?

Сформулировав и протестировав четыре компонента CQ, мои коллеги Линн Ван Дайн и Сун Анг разработали «Шкалу культурного интеллекта» (CQS). Они начали работать над проверкой ее правильности, используя различающиеся культурно выборки, в которых были задействованы топ-менеджеры, рядовые сотрудники, экспатрианты, военные, студенты и торговые агенты. CQS измеряет степень развития каждого из этих четырех умений, а также всех подразделов, связанных с ними.

Эмпирические данные, доказывающие пригодность CQS для измерения способностей к межкультурному взаимодействию, были впервые обнародованы в 2007 году. С тех пор исследования в области CQ были опубликованы в более чем ста рецензируемых журналах. Кроме того, Ван Дайн, Ко и Анг также протестировали версию CQS, основанную на отзывах наблюдателей (например, коллег, начальников, составителей отчетов), и продемонстрировали ее надежность для оценки способностей лидера к межкультурному общению. CQS по-прежнему доступна ученым для исследовательских целей. Это служит стимулом для продолжения исследований культурного интеллекта во всем мире.

CQ служит более надежным способом определить, насколько хорошим лидером в сфере межкультурного взаимодействия вы станете, чем ваши характер, возраст, пол, гражданство или эмоциональный интеллект. Дэвид Мацумото, межкультурный психолог с мировым именем, называет CQ одним из очень немногих эффективных способов измерения навыков межкультурного взаимодействия. Он пишет: «Существуют надежные доказательства параллельной и предсказательной экологической валидности CQ с выборками из разных культур». Мацумото также сообщает, что CQ позволяет предсказать результаты межкультурного взаимодействия, которых может добиться лидер, сразу в нескольких областях: оценка ситуации и принятие решений, разрешение проблем, способность к адаптации, благополучие, умение продавать продукт представителям разных культур, способность справиться с культурным шоком, инновации, результативность команды, переговоры и укрепление доверия.

CQS был использован для разработки CQ SelfAssessment и CQ Multi-Rater Assessment (360°). Оба этих теста широко применяют руководители в сфере бизнеса, в госструктурах, некоммерческих организациях и образовательных учреждениях. CQ Self-Assessment помогает руководителям оценить собственное восприятие лидерских навыков в сфере межкультурного взаимодействия. CQ Multi-Rater Assessment включает в себя самостоятельную оценку и обратную связь от других. Такая оценка дает более полную и реалистичную картину, потому что позволяет лидерам сравнить собственный «рейтинг» с «рейтингом», который им присваивают другие. Несколько компаний из списка Fortune 500, а также государственные органы, некоммерческие организации и образовательные учреждения используют CQ Multi-Rater Assessment в своих программах развития лидеров.